نائب رئيس بنما تشيد بالنهضة الاقتصادية في دبي

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي زيارة بعثتها التجارية إلى بنما بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وتنظيم منتدى الأعمال الإماراتي البنمي، وعقد اجتماع رفيع المستوى مع إيزابيل دي سانت مالو دي ألفارادو، نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية في بنما، وذلك على هامش زيارة البعثة التجارية الحالية لغرفة دبي إلى كل من بنما وكوستاريكا وكولومبيا.

وخلال الاجتماع مع نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية في بنما، أشادت بمزايا دبي التنافسية، والمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة على كافة الصعد، مبديةً إعجابها بمرافق دبي المتنوعة كالموانئ والمطارات والمناطق الحرة.

خبرات

ولفتت إلى أن بنما حريصة على الاستفادة من خبرة دبي، والتعلم من نموذج دبي المتميز في التنوع الاقتصادي، مجددةً التزام بنما التام بالتعاون والشراكة مع دبي لما فيه المصلحة المشتركة للجانبين، داعيةً الشركات العاملة في دبي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلادها.

أشاد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين الجانبين، معتبراً أن الزيارة ستسهم بتطويرها إلى الأفضل، مستعرضاً أهمية معرض اكسبو 2020 في دبي، والفرص التي سيتيحها للشركات البنمية، داعياً إلى مشاركة متميزة لقطاع الأعمال البنمي في المعرض العالمي الذي ستستضيفه إمارة دبي.

ووجه الغرير دعوة لمجتمع الأعمال البنمي والقطاع الحكومي في بنما للمشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي ستنظمه غرفة دبي في الربع الأول من 2018، معتبراً إياه فرصة لعقد شراكات اقتصادية، ولقاء الشركات العاملة في دبي، واستعراض آفاق التعاون المشترك.

منتدىوخلال منتدى الأعمال الإماراتي البنمي الذي نظمته غرفة دبي بالتعاون مع غرفة بنما وهيئة الاستثمار البنمية ووزارة التجارة والصناعة البنمية، عززت غرفة دبي شبكة علاقاتها مع بنما من خلال توقيع مذكرة تفاهم نصت على شراكة استراتيجية تعزز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال، وتطور التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

اتفاقية

ووقع الاتفاقية حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وغابرييل بارليتا، نائب رئيس غرفة بنما بحضور ماجد سيف الغرير وإدواردوا فونسيكا وارد، سفير بنما لدى الإمارات. .

ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن الزيارة تهدف لتسليط الضوء على الفرص المشتركة، والعمل على فتح قنوات تعاون في قطاعات متنوعة، مشيراً إلى أن التعاون التجاري بين الجانبين ما زال قليلاً مقارنةً بالإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع بنما 21 مليون دولار العام الماضي، رغم نموها 90% مقارنةً بـ 2012.

ودعا بوعميم إلى فتح قنوات طيران مباشر بين دبي وبنما، الأمر الذي سيساهم بدرجة كبيرة في تحفيز وتعزيز التجارية البينية والشحن الجوي، ويعزز من تدفق السياح لدى الطرفين. كما قام وفد الغرفة والبعثة التجارية بجولة في قناة بنما.