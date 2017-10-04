4100 عارض و100 ألف خبير في «جيتكس 2017»

ينطلق الأسبوع المقبل، أسبوع جيتكس للتقنية والفعالية المخصصة للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تقام في الموقع نفسه تحت اسم «جيتكس فيوتشر ستارز» بمشاركة مميزة لكوكبة من أهم المبتكرين والرواد والشخصيات الريادية المؤثرة التي نجحت في تغيير قواعد اللعبة وتحقيق الأحلام الكبرى من جميع أنحاء العالم للتعاون وتبادل الخبرات لوضع رؤية مستقبلية قائمة على التكنولوجيا. وستقام الفعاليات خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ويستقبل الحدث هذا العام أكثر من 4100 جهة عارضة، مع شركات من فنلندا وجورجيا وغواتيمالا ولوكسمبورغ وسوريا تعرض تكنولوجياتها للمرة الأولى. وستشمل مؤتمرات الحدث أكثر من 126 متحدثاً و230 جلسة مع خبراء من 8 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الصحة والتجزئة والمدن الذكية والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والتسويق الرقمي.

وفي تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن فعاليات الحدث، أوضحت تريكسي لوه ميرماند، نائب أول الرئيس لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، المنظم لأسبوع جيتكس للتقنية أن الحدث استقطب 1500 شركة تشارك للمرة الأولى، مشيرة إلى ارتفاع المشاركة الحكومية في المعرض بنسبة 30%.

ويأتي ذلك استكمالاً للنمو المتواصل في مشاركة الجهات الحكومية مع ارتفاع وتيرة التحول الاستراتيجي من قبل حكومة الإمارات للاقتصاد المعرفي والرقمنة، وتستحوذ الشركات المحلية على 35% من إجمالي المشاركين في الفعاليات. وأضافت أن «أسبوع جيتكس للتقنية» شهد نمواً في دورته الجديدة على مستوى المساحة بنسبة 20%، كما يتوقع حضور أكثر من 100 ألف خبير تقني من المنطقة والعالم.

وسيستضيف الحدث مجموعة من رواد التكنولوجيا الذين نجحوا من خلال ابتكاراتهم في تشكيل وصناعة مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي. ويُفتتح الحدث بكلمة رئيسية من الدكتور ويرنر فوجيلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لـ«أمازون.كوم» أكبر شركة للتجارة الإلكترونية من حيث حجم الإيرادات في العالم والتي يتوقع لها أن تحقق قيمة سوقية تقدر بتريليون دولار بحلول 2027.

وسيناقش فوجيلز كيف تطور أمازون.كوم من شركة ناشئة عام 1994 إلى رابع أكبر شركة موظفة في العالم، وطموحات الشركة في المستقبل.

كما سيشارك في الأسبوع الجراح شافي أحمد الذي استخدم الواقع الافتراضي لبث جراحة حية لجمهور تجاوز 54 مليون شخص، وبن سيلفرمان، الرئيس السابق لشركة «إن بي سي»، ومخرج البرنامج التلفزيوني «بلانيت أوف ذي أبس»، وإيريك مندلسون والمنتج الحائز على جائزة غرامي وينستون دي جي بلاك آوت توماس، مؤسسا شركة الإنتاج الموسيقي بتقنية سلسلة الكتل «ريكوردغرام» والفائزون في مسابقة «تك كرانش ستارت أب باتل فيلد».

وفيوتشر ستارز

من المتوقع أن تكون فعالية «جيتكس فيوتشر ستارز» أضخم محفل وملتقى لمنظومة المشاريع الحديثة والمبتكرة العالمية.

وسيجمع الحدث أضخم شركات التمويل العالمية وأهم المستثمرين، بما في ذلك شركة الاستثمار الدولية الضخمة «أندرسن هورويتز» وكانديس جونسون من شركة «اس إي اس» وشبكة «إنجل إنفستر نتوورك» الأوروبية في فرنسا، ومحمد البيباني من شركة التمويل «رايزنغ تايد فاند» في الولايات المتحدة وغيرهم من أضخم رؤوس الأموال الاستثمارية والمستثمرين الذين يسعون إلى اكتشاف الابتكار العظيم القادم في عالم التكنولوجيا.

وحققت الدورة الثانية من معرض جيتكس لنجوم المستقبل نسبة نمو تفوق 65% منذ انطلاقه في العام الماضي. ويعد المعرض أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأكثر تميزاً عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد أحدث التقنيات الناشئة التي سيستعرضها 700 مبتكر وجهة لدى كل منهم فرصة أن يلفتوا أنظار أكثر من 250 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الحاضرين للفعالية.

ويتضمن معرض جيتكس لنجوم المستقبل مشاركة خبراء في مجالات الأزياء والموسيقى والأفلام، حيث سيستعرضون أفكارهم خلال جلسة حول «الاقتصاد الإبداعي» على مدار أسبوع. ويتيح «جيتكس لنجوم المستقبل» فرصة العُمر للمبتكرين الناشئين للانطلاق نحو تحقيق أحلامهم من خلال توفير فرص التمويل لمشروعاتهم وبلورتها كي تصبح واقعاً ملموساً.

حيث سيتضمن ذلك جوائز تمويل بقيمة تصل إلى 1.2 مليار درهم إضافة إلى جوائز أخرى. وللمرة الأولى على المستوى الإقليمي، سيضم المعرض برنامج المشترين للشركات بالتعاون مع ومضة، المنصة الرائدة لأصحاب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز التعاون الفعّال بين الشركات الناشئة ومؤسسات الشركات الكبرى.

وقال فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، ومؤسس شركة أرامكس: يعد هذا الوقت مثالياً لنكون جزءاً من مشهد ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، إذ إن بيئة العمل للشركات الناشئة تشهد ازدهاراً ليس من خلال الأفكار وحدها، ولكن أيضاً بالشركات الناشئة المبتكرة والمستثمرين الراغبين في مساعدة الشركات على تطوير أعمالهم والتوسّع فيها.

وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقترب قيمتها من المليار دولار في 2017.

تمثل الهدف من إعلان خطة الحكومة «مئوية الإمارات 2071» الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وضع رؤية تمتد إلى خمسة عقود، وتجهيز دولة الإمارات لأجيال المستقبل.

وهنا يأتي دور منطقة 2071 لتكون بمثابة منصة تعمل على الجمع بين المؤسسات الحكومية، والمبتكرين والمبدعين من الأفراد والشركات، المهتمين من جميع المجالات العلمية والحياتية لخلق حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً في العالم، وسيتم عرضها جميعاً في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا.

هيئة الطرق

وستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وللمرة الأولى أمام الجمهور، أول تاكسي طائر ذاتي القيادة سيتم إطلاقه قريباً في دبي. وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: تعد التكنولوجيا أساس التنقل، وأدى التطور الملحوظ الذي تشهده التكنولوجيا، إلى حدوث تغيير سريع ومستمر للطريقة التي يسافر بها الأفراد.

وتلتزم هيئة الطرق والمواصلات عبر مشاريع مبتكرة مثل التاكسي الطائر، بتمكين مستقبل قطاع النقل في دبي، وبالتالي وضع معايير جديدة للتنقل. ومن خلال استخدام التكنولوجيا، نهدف إلى التحرك نحو المستقبل من خلال التطبيق الواسع لأرقى معايير السلامة والحلول الصديقة للبيئة وكفاءة التكاليف.

وسيتم عرض التكنولوجيا التي ستساعد في الارتقاء بمدن المستقبل وتغيير الواقع للأجيال القادمة، خلال معرض فيوتشر ستارز، بما في ذلك التاكسي المائي الطائر من الشركة الفرنسية الناشئة «سي بابلز»، والذي يعتمد في تشغيله على الكهرباء بنسبة 100٪.

وستركز شركة «دراك ماتر»، التي تتخذ من الإمارات على الحلول الأمنية لحماية الشركات والحكومات من التهديدات المتزايدة للعالم المتصل بالشبكات. وقال رابح دبوسي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في «دارك ماتر»: «تعد الشراكات مع كبار مزودي التكنولوجيا العالمية، أمراً ضرورياً لاستراتيجية الذهاب إلى السوق في دارك ماتر، ولهذا فنحن نعتبر أسبوع جيتكس للتقنية، منصة رئيسية للشركة للتواصل مع المسؤولين عن تكنولوجيا وأمن المعلومات من جميع أنحاء العالم».

تكنولوجيا المستقبل

يتوقع أن ينمو حجم سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 6 مليارات دولار بحلول 2020. وسيشارك شركة اتش تي سي المتخصصة في الواقع الافتراضي من خلال عرض جهاز فايف، والذي تم تصميمه ليغير طريقة مشاهدة المحتوى المرئي. وقال نيكيتاس غليكاس، رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

«بدأت تقنيات الوقع الافتراضي في إحداث تغييرات جذرية بالفعل على طريقة ممارسة الأعمال وعلى أساليب التعاون بين الأفراد. ونحن متحمسون لتسليط الضوء على الدور المحوري لجهاز فايف في تعزيز استخدامات تقنية الواقع الافتراضي ».