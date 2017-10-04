اهتمام كبير من أصحاب المشاريع الناشئة وصنّاع القرار والمستثمرين

شهدت مرحلة الإعداد لسوق مشاريع الشباب العربي اهتماماً كبيراً من أصحاب المشاريع التكنولوجية الرقمية الناشئة، وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، حيث تقدم الشباب العربي بأكثر من 2000 طلب للمشاركة، اختير من بينها 100 مشروع للمشاركة في الدورة الأولى من السوق وسط تأكيد المشاركين في الحدث من خلالها ان دولة الامارات ملتقى الأفكار والمشاريع العربية الناشئة.

واستضافت هذه المنصة الكثير من الشركات الناشئة التي تركز على تعزيز جودة الحياة في المجتمعات من خلال القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة ودعم أصحاب الهمم باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

ويمثل السوق منصة فاعلة تعمل على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، مما ينتج عنه منظومة تعزز ريادة الأعمال في المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، وبالتالي نمو نشاطاتهم التجارية.

حلول مثالية للأعطال الإلكترونية

تشارك جوهرة القحطاني من المملكة العربية السعودية بمشروع «فيكستاك» الذي يسلط الضوء على قدرات المرأة السعودية وتعزيز دورها في سوق العمل.

ويطرح المشروع مشكلة انعدام الثقة بمقدمي خدمات الصيانة في حال تعطل أحد الأجهزة الإلكترونية كالهاتف أو الحاسب الشخصي خشية من تعرض المعلومات الخاصة بالمستخدم إلى الخطر ما يؤدي إلى ضياع فرصة تصليح الأجهزة والاضطرار إلى إهدار الأموال من أجل أعطال بسيطة.

دفع مبتكر لنيل تخفيضات

شارك محمد توكل ومحمد زهير من مصر من خلال المشروع التكنولوجي المشترك «سبير» وهي طريقة جديدة للدفع في المتاجر من خلال تطبيق (WWW.PAYWITHSPARE.COM) لشحن رصيد من النقاط التي يمكن استخدامها في الدفع عبر المحال والمتاجر المشاركة عبر الشبكة سواء من خلال الإنترنت أو في المتاجر.

ما يتيح فرصة الدفع الإلكتروني للزبائن ممن ليست لديهم حسابات مصرفية من خلال المتاجر المشاركة، مشيرين إلى أنه في حال استخدام هذا النظام فسيحصل الزبون كذلك على تخفيضات.

مشروع يستهدف «أصحاب الهمم»

استعرض محمد عبدالواحد البدوي من السودان مشروع أو بيرسيبشن التكنولوجي، الذي يستهدف «أصحاب الهمم» من فاقدي وضعاف البصر.

ويطرح المشروع فكرة سامية تهدف لتلبية الاحتياجات والمستلزمات اليومية لفاقدي البصر عبر توفير مساعد افتراضي ذكي للهواتف المتحركة مدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي، يقوم بالتفاعل مع المستخدم عبر الأوامر الصوتية ليساعده بالتعرف إلى الأجسام الملموسة بكافة أشكالها بمجرد تعريضها لكاميرا الهاتف الذكي ليقوم بدوره بإعطاء فكرة شاملة عن ماهيتها.

نافذة مجانية للخدمات التعليمية

بين يوسف مدحت من مصر أن مشروعه «كلوبزي» يجمع بين مقدم الخدمة التعليمية والباحث عنها بشكل ميسر وذكي، حيث تتيح المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع إمكانية حجز عدد كبير من الخدمات التعليمية، والتي تستهدف الأطفال والشباب والباحثين عن تطوير المهارات.

وقال يوسف: «يشكل المشروع نافذة عرض مجانية لمقدمي الخدمات التعليمية سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، إضافة إلى كونه منصة توفر دخلاً إضافياً لمقدمي الخدمات وتعزز قدرات أفراد المجتمع».

خدمات تسهل إجراءات المتعاملين

يشارك الحارث العطاوي وزميله زمان عبد الحميد من البحرين بمشروع «سكيب لاين» الذي يطرح حلولاً جذرية لمقدمي الخدمات من أجل معالجة أزمات الازدحام في فروع الشركات. والمشروع هو عبارة عن منصة رقمية ترتكز على التكنولوجيا السحابية وترتبط بنظام إدارة الطوابير الخاص بمقدم الخدم.

وتطرح المنصة 15 قناة رقمية للمراجعين أبرزها التطبيق الذكي وتطبيق الساعة الذكية والموقع الإلكتروني. ويقدم التطبيق للمتعامل معلومات عن وقت الحضور لفرع مقدم الخدمة دون اضطراره للانتظار.

«الردهة» لمساعدة مشاريع الرواد

قامت فاطمة بهوان مديرة العمليات في مشروع الردهة في سلطنة عمان، باستعراض مشروعها، وهو عبارة عن توفير مساحة عمل مشتركة في السلطنة للتسهيل على رائد الأعمال لبدء مشروعه بأقل كلفة ممكنة بعيداً عن المكاتب التقليدية، من خلال توفير باقات للأفراد والطلاب وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعربت فاطمة عن سعادتها بمبادرة دولة الإمارات لتأسيس مركز الشباب العربي، مشيرة إلى اكتسابها معارف وخبرات جديدة من الحدث.

تطبيق للمنافسة على أفضل السلع

استعرض جاد حداد وهو لبناني مقيم في الإمارات والشريك المؤسس لمشروع «سناش» وهو عبارة عن تطبيق ذكي للهاتف المتحرك يهدف إلى تشجيع المستهلكين على إعطاء صورة من فاتورة الشراء عند التسوق مقابل مبلغ يتراوح ما بين 2-8 دراهم على شكل قسائم مشتريات.

حيث يقوم برنامج بتحويل البيانات في الفاتورة إلى بيانات تحليلية لاحتياجات الأفراد ومعدل الإنفاق الشهري، ما يساعد الشركات على معرفة الأسعار، ويشجع المنافسة في السوق لتقديم أفضل السلع وخفض الأسعار.