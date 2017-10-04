«أدنوك» تبدأ جمع قرض دوار بـ6 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة، أمس، إن من المتوقع أن تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في جمع قرض دوار بـ6 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وقالت مصادر، إن القرض على شريحتين لأجل خمسة وثلاثة أعوام بفائدة في نطاق 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (لبيور) للشريحة الخمسية و35 نقطة أساس فوق ليبور للشريحة الثلاثية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن الأمر غير معلن، إن تسعير القرض انخفض كثيراً عما كان عليه في المناقشات الأولية بسبب الاهتمام الكبير الذي أبدته البنوك. ورداً على سؤال بشأن القرض، قال متحدث باسم أدنوك، إن الشركة تتوسع في نموذج الشراكة الاستراتيجي وتحسن هيكل رأس المال لرفع القيمة وتحرير رأس مال وتعزيز الإيرادات.

وقال إن أدنوك تدرس بدائل مختلفة فيما يخص استراتيجية التمويل.

وأضافت المصادر أن البنوك طوكيو - ميتسوبيشي يو. إف. جيه وأبوظبي الأول وإتش. إس. بي. سي وجيه. بي مورجان ستقود عملية ترتيب القرض المجمع. وتدرس شركة النفط العملاقة ما إذا كانت ستجمع في وقت لاحق قرضاً مجمعاً لوحدتها للتوزيع بحسب مصدر أحجم عن ذكر تفاصيل.