الإمارات ضمن أفضل دول العالم في احتضان المليارديرات

احتلت الإمارات المركز العاشر في قائمة أفضل 30 دولة في احتضان المليارديرات نشرتها محطة سي ان بي سي.

ووفقا ًللتقرير فإن عدد المليارديرات وفقاً لبيانات 2016 في الإمارات بلغ 52 مليارديراً ناهزت ثروتهم الإجمالية 161 مليار دولار، بزيادة 8.3% في عددهم و5.9% في ثرواتهم.

وقال التقرير إنه كان هناك أكثر من 2300 ملياردير شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2016، وفقاً لتعداد المليارديرات في تقرير «ويلث- X بليونير سينسيس»يعيش معظمهم في واحدة من خمس دول هي الولايات المتحدة والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بـ 620 مليارديراً ثم الصين 249 فألمانيا 129 ثم روسيا 100 فالمملكة المتحدة 94 وحلت السعودية في المركز الثامن بـ 57 مليارديراً.