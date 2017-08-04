رابطة أميركية تحذر من المساس باتفاقيات الأجواء مع الإمارات

حذرت رابطة السفر الأميركية من المساس باتفاقيات الأجواء المفتوحة المبرمة مع الإمارات، وقالت إن تلك الاتفاقيات وفرت وظائف ودخلاً للولايات المتحدة.

وقال روجر داو رئيس الرابطة في بيان إن اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي أبرمتها الولايات المتحدة، خاصة مع الإمارات، توفر فرص العمل في مختلف قطاعات السفر والسياحة والطيران.

وكان مسؤولون من الرابطة قد اجتمعوا مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون للتعبير عن تأييدها لاتفاقيات مع دول الخليج، خاصة الإمارات. وأضاف داو أن الوظائف الأميركية تتوفر عندما تضاف خدمة جديدة ويصل زائرون وسائحون جدد، وحتى الآن لم يثبت أن هناك ضرراً حقيقياً على الوظائف في أميركا تتعلق بتلك الطرق الجوية الجديدة.