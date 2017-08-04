29.4 ملياراً أرباح 50 شركة إماراتية مدرجة في النصف الأول

بلغت أرباح 50 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، نحو 29.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد مرور 4 أسابيع على انطلاق مارثون الإفصاح عن نتائج الأعمال. ووفق رصد «البيان الاقتصادي» ارتفعت الأرباح بمقدار 6% مقارنة بنحو 27.8 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016، وجاءت الزيادة بدعم رئيسي من نتائج البنوك وشركات الاتصالات.

وبلغت أرباح 17 شركة مقيدة في سوق دبي نحو 9.76 مليارات درهم في النصف الأول بزيادة 2.12% مقارنة بنحو 9.5 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وحققت 33 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافية بنحو 19.58 مليار درهم بزيادة 7.3% .