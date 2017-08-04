"فوربس": دبي تعتمد الابتكار والسياحة لدعم تفوقها

ذكرت مجلة فوربس، أن دبي طورت اقتصادها في اتجاه بعيد عن الاعتماد على النفط، مقيمة رافعات جسرية ومصانع ومطارات ومراكز تسوق وناطحات سحاب، موضحة أنه بدلاً من الاعتماد على أهواء سوق الطاقة العالمية المتقلبة أرست الإمارة بقوة دعائم السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار التكنولوجي واللوجستيات والعقار والخدمات المالية لقيادة تطورها وتفوقها.

وأضافت «فوربس» في تقرير أمس أن الإمارة بدلاً من محاولة بناء اقتصادها من الداخل إلى الخارج عكست الآية وفتحت أحضانها للعالم الخارجي للقدوم إليها، وأنشأت مركزاً عالمياً للتجارة وإحدى أكثر المدن عالمية على هذا الكوكب.