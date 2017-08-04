"العشر الكبار" بوساطة الأسهم في دبي

حازت شركات الوساطة العشر الكبار على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال يوليو الماضي، واستحوذت على نحو 66% من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 على نحو 34%.

1.37

مليار درهم تداولات نفذتها المجموعة المالية هيرميس بعد تداول 467.8 مليون سهم.

1.31

مليار درهم تداولات «مينا كورب للخدمات المالية» بعد تداول 1.06 مليار سهم.

1.26

مليار درهم تداولات نفذتها «الرمز كابيتال» على 853.16 مليون سهم.

1.21

مليار درهم تداولات نفذتها «مباشر للخدمات المالية» على 817 مليون سهم.

1.12

مليار درهم قيمة تداولات «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على 1.03 مليار سهم.

923 مليون درهم

تداولات «أبوظبي الوطني للأوراق المالية» على 556.5 مليون سهم.

852

مليون درهم تداولات «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على 629.8 مليون سهم.

613

مليون درهم تداولات «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» على 421 مليون سهم.

577

مليون درهم تداولات «المشرق للأوراق المالية» على 524.4 مليون سهم.

499

مليون درهم تداولات «غلوبال لتداول الأسهم» على 461 مليون سهم.