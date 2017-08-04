4.9 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.9 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.9 مليار درهم من خلال 448 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1066 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و964 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة ند حصة ومبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، تلتها اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم والثالثة ورسان الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 12 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل، إذ سجلت 191 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 110 ملايين والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 88 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون 2.9 مليار درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و325 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 692 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 471 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس حوالي 1.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 262 مبايعة بقيمة 423 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 81 مليون درهم و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 342 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بالثنية الخامسة .

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة مرسى دبي .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 51 مليونا.

وسجلت الرهون 639 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 569 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 70 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 460 مليون درهم ورهن في منطقة الصفا الثانية بقيمة 35 مليون درهم.