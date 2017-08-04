«الماجد للسيارات» تعلن وصول كيا ريو الجديدة كلياً

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات كيا في الإمارات وصول سيارة كيا ريو الجديدة كلياً. وفي الجيل الرابع من هذه السيارة التي تنتمي إلى الشريحة «ب»، تمت إعادة تصميمها بشكل دقيق لجذب جمهور أوسع، وذلك بفضل مظهرها الجديد الرائع، والسمات العملية الرائدة في فئتها، وذلك من أجل تحسين تجربة القيادة والسفر، وضمان مستوى أعلى للسلامة.

وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات - كيا: تحظى كيا ريو بشعبية واسعة، حيث إنها تمثل 15% من مبيعات كيا السنوية، وتحلّ في المرتبة الثانية على قائمة أفضل الموديلات مبيعاً للشركة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لملكية سيارات كيا بين مئات الآلاف من المشترين في جميع أنحاء العالم.

ويسعدنا أن نتيح لعملائنا في الإمارات الفرصة لاكتشاف الموديل الجديد الذي يلبي احتياجات ورغبات مجموعة واسعة من المشترين، من خلال الجمع بين مجموعة من التقنيات المتقدمة والتصميم الموجه لخدمة وراحة السائق. وتبلغ أسعار سيارات كيا ريو الجديدة كلياً الآن ابتداء من 49,900 درهم، مع ضمان المصنع لخمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر، أيهما أولاً.