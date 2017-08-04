مركز تدريب «غرفة الشارقة» ينظم جلسة عن التسامح

نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جلسة عن التسامح، ضمن مبادرة «الصالون الاجتماعي»، بهدف تعزيز روح التسامح بين موظفي الغرفة وترسيخها كونها ثقافة حياة ومنهج عمل وفكراً وقيمة سلوكية وممارسة مؤسسية يومية.

وحضر الجلسة التثقيفية والتوعوية، التي أقيمت بمقر الغرفة مؤخراً وقدّمها الدكتور سعيد بالليث الطنيجي محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة إلى جانب عدد كبير من موظفي الغرفة.

وقال أمين إن التسامح قيمة إنسانية لا غنى عنها في بناء المجتمعات والمؤسسات الطامحة إلى التطور والرقي والسعادة والازدهار، مضيفاً أن الإمارات عموماً وإمارة الشارقة ضمناً تُعتبر نموذجاً يحتذى في التسامح والانفتاح وقبول الآخر. وأشار إلى أن غرفة الشارقة حريصة على ترسيخ التسامح في نفوس موظفيها.