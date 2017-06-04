«مارينا أركيد» يضيف 280 وحدة سكنية

أطلقت شركة مدائن العقارية 280 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في برج مارينا أركيد، البرج السكني الراقي الذي يقدم تجربة فاخرة لنمط الحياة ومرافق ترفيهية فريدة من نوعها في دبي.

ويضم هذا المشروع، الذي يتميز بإطلالات خلابة على أفق مرسى دبي، 280 شقة تتألف من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن 10 وحدات دوبلكس منها 5 وحدات سكنية تحتوي على حديقة وجاكوزي خاص لكل وحدة موزعة جميعها على 47 طابقاً واسعاً.

وقال «عبد العزيز العور»، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن العقارية: «يتميز مارينا أركيد بالموقع الفريد حيث إنه يكمن في قلب مرسى دبي، الذي يشكل إحدى أكثر المناطق المرغوبة في الإمارة، والتصميم المعماري المتفرد للوحدات السكنية.

وقد سعينا إلى توفير وسائل الراحة الموجودة في أرقى علامات الضيافة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، يلبي هذا البرج المتطور احتياجات السكان الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة تشكّل امتداداً لنمط حياتهم العصري، كما أنه سينتقل بمفهوم الراحة إلى مستوى جديد كلياً، بينما يجسّد النمط الحقيقي لأسلوب المعيشة الذي تقدمها منطقة مرسى دبي».

يذكر أن شركة مدائن العقارية، المملوكة من قبل بنوك استثمارية إماراتية وخليجية ومستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة تتخصص في إنشاء مشاريع عقارية ذات جودة عالية تناسب أسلوب الحياة العصرية.