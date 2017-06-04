سياحة دبي تشهد تنوعاً متنامياً في أسواق مصادرها

قال تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، إن دبي سجلت 4.57 ملايين زائر أجنبي في الربع الأول من هذا العام بزيادة 11% على أساس سنوي، وأكثر من ضعف معدل النمو في الفترة ذاتها من عام سابق، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وتصدرت الهند سوق المصادر الرئيسية لدبي، حيث وصل 580 ألفاً في الربع المذكور بزيادة 23% على أساس سنوي، تلتها السعودية 440 ألفاً والمملكة المتحدة 350 ألفاً، وازداد عدد القادمين من روسيا والصين بنسبة 106% و64% من روسيا والصين إلى 130 و230 ألفاً على التوالي.

وأضاف التقرير أن تلك الزيادات الكبرى جاءت في أعقاب موافقة الحكومة على منح التأشيرات عند الوصول للسياح الصينيين في سبتمبر والزوار الروس في يناير. وساهمت السياحة بنحو 64 مليار دولار في اقتصاد دبي في 2016 وهو رقم يتوقع أن يتضاعف في العقد القادم وفقاً لمجلس السياحة العالمي.

وذكر التقرير أن البداية القوية للعام وضعت دبي على المسار لزيادة عدد الزوار إلى 20 مليون سنوياً قبيل معرض إكسبو 2020، وفقاً لمسؤولين مما وفر للإمارة قاعدة قوية لتطوير عروضها السياحية بعد الحدث.

أشار التقرير إلى أن ازدياد عدد الواصلين تجلى في تحسن في معدل الإشغال الفندقي الذي بلغ متوسطه 83.3% في الربع الأول من العام أعلى بثلاث نقاط من المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.