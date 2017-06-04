هيئة تنظيم الاتصالات تطلع وفداً كويتياً على تطوير الخدمات المقدمة

استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفد الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت الشقيقة الذي يقوم بزيارة هدفها الاطلاع على أبرز الممارسات والاستراتيجيات ذات الصلة بموضوع إدارة الشؤون التنظيمية والتراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة، وإسعاد المتعاملين.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات: «نرحب بالأشقاء من دولة الكويت، ونؤكد على أهمية هذه النوع من الزيارات في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في مجال الاتصالات والحكومة الذكية».

وأضاف: «استطعنا في الهيئة تحقيق قفزات نوعية ملحوظة نحو تكريس وترسيخ ثقافة إسعاد المتعاملين بإدراجها عنصراً أساسياً في جميع المبادرات والمشاريع التي تطورها مختلف إدارات الهيئة».