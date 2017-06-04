حظر الأجهزة يضر صناعة الطيران

قال موقع «يو أس نيوز» إنه على الرغم من أن صناعة الطيران تغلبت على خسائر سابقة لتحقق عاماً ثامناً من النجاح فإن منظمة الطيران العالمية (اياتا) تواجه الآن تحديات جديدة حيث تعارض الرئيس ترامب في مساعيه لتوسعة الحظر الأمني الأميركي والبريطاني المفروض على الأجهزة المحمولة في حقائب المقصورات وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء النبرة حمائية من جانب واشنطن وأوروبا موضحة أن ذلك من شأنه أن يخفف من نمو الطلب على السفر الجوي والشحن.

وقال ألكسندر دو غونياك مدير عام (إياتا) إننا نشهد ذلك في أوروبا وفي أميركا وإن أي حاجز أمام الحدود هو بمثابة تهديد وأن ثمة حالة من الترقب والانتظار تسود شركات الطيران والمطارات لمعرفة ما إذا كانت أميركا تنوي توسعة الحظر.