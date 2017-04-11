دبي ثاني أفضل مقصد سياحي عالمياً

صنفت صحيفة صنداي ميرور دبي على أنها ثاني أفضل مقصد سياحي في العالم للعام الجاري. وقالت الصحيفة البريطانية إنه من الصعب أن يكون هناك أي خدمة سياحية جذابة لا توفرها دبي، وهي تختلف عن بقية المقاصد السياحية في العالم. وأشارت الصحيفة إلى حديقة وايلد وادي وسكي دبي، للذين يحبون التزلج على الجليد، وشاطئ جميرا لمن يفضلون الاستمتاع بالشمس المشرقة والسباحة والرياضات المائية في مياه الخليج.

وأضافت أن هذا يأتي إلى جانب العديد من المطاعم الفاخرة والمقاهي والمتاجر، خاصة في دبي مول. وذكرت الصحيفة برج خليفة الأعلى في العالم حيث يمكن مشاهدة كامل المدينة من أعلى منصة مشاهدة في العالم وخط أفق دبي.

وحلت كانكون المكسيك في المركز الأول، واورلاندو في الثالث وبنتوتا في سري لانكا في الرابع.