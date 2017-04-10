طيران الإمارات "الأفضل في العالم"

نالت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة في العالم، ضمن "جوائز تريب أدفايزر تشويس" للناقلات الجوية العالمية التي تنظم للسنة الأولى.

وبالإضافة إلى الجائزة الرئيسة، كانت طيران الإمارات الفائز الأكبر حيث حصدت أربع جوائز أخرى هي: أفضل ناقلة كبرى- الشرق الأوسط وأفريقيا، أفضل درجة سياحية، أفضل درجة أولى، وأفضل ناقلة عالمية، وذلك من بين قائمة ضمت 10 شركات طيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها "تريب أدفايزر"، أكبر موقع شبكي للسفر، فئة الناقلات الجوية ضمن "جوائز خيارات المسافرين"، وذلك لتكريم شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية يتم جمعها خلال 12 شهراً.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن فخورون بنيل لقب أفضل ناقلة في العالم ضمن جوائز تريب أدفايزر ترافيلرز تشويس للناقلات الجوية 2017. وتؤكد حقيقة أن الجوائز منحت نتيجة مراجعات وآراء محايدة مدى التزامنا بتقديم تجربة سفر متميزة لعملائنا، الذين نعمل دوماً لكي يبقوا على طيران الإمارات خياراً أول في السفر, وهذا ما يفسر استثماراتنا المتواصلة في تطوير المنتجات والخدمات في جميع الدرجات، والأهم من ذلك تفاني موظفينا في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا على الأرض وفي الأجواء".

من جانبه، قال مدير عام "تريب أدفايزر فلايتس" برايان سالزبيرغ: "أطلقنا جوائز ترافيلرز تشويس للناقلات الجوية من أجل توفير معلومات تساعد المسافرين على اتخاذ قراراتهم عند التخطيط للسفر جواً، وذلك اعتماداً على تجارب مجتمع تريب أدفايزر. وقد نالت طيران الإمارات هذه المرتبة كأفضل ناقلة جوية في العالم بفضل تركيزها المستمر على تقديم تجربة سفر متميزة لعملائها".

تعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتخدم شبكة واسعة تغطي 155 وجهة في 83 دولة عبر قارات العالم الست، بأسطولها الحديث المكون حالياً من 256 طائرة، جميعها من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. وقد أعلنت الناقلة مؤخراً عن برنامج بملايين الدولارات لتطوير قمرات الركاب، يتضمن الصالون الجوي على طائرات A380 بتصميم جديد وسوف يوضع في الخدمة اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.

كما وفرت طيران الإمارات منتجات جديدة حصرية تتضمن ملابس نوم تحافظ على رطوبة الجسم وبطانيات فاخرة وكريمات مرطبة عضوية VOYA ومجموعة جديدة من مستلزمات العناية الشخصية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أول حقيبة مستلزمات عناية شخصية تفاعلية وبطانيات بيئية لركاب الدرجة السياحية.



