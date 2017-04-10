"أدنوك للتوزيع" تخفض أسعار الغاز المسال غير المدعومة خلال أبريل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن تخفيض في أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال لشهر أبريل 2017 – للسعر غير المدعوم، في جميع محطات الخدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر، خفضت "أدنوك للتوزيع" أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /25/ رطلاً لتصل إلى 52 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 58 درهما، وأسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /50/ رطلاً ليصل إلى 104 دراهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 116 درهما، فيما خفضت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /100/ رطل ليصل إلى 208 دراهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 232 درهما.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" : "يجري مراجعة أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهرياً بمنهجية واضحة ومحددة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز .. ونحرص في "أدنوك للتوزيع" على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة".

وتوفر "أدنوك للتوزيع" للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة /25/ رطلاً و30 درهماً لسعة /50/ رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.

