«فلاي دبي» تختار مصمم مقصورة «ماكس 737» الداخلية

عينت شركة فلاي دبي، شركة «جي بي ايه» لتنفيذ أعمال التصميم للمقصورة الداخلية لأسطولها الجديد من الطائرات بما فيها مقاعد جديدة للدرجتين الاقتصادية والأعمال للطائرات التي ستتسلمها خلال السنوات المقبلة.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة الناقلة في معرض هامبورغ للتصميمات الداخلية للطائرات في خطوة تعكس تعزيز الناقلة المستمر بتطوير وتحسين منتجاتها وخدماتها على الطائرة وتوفير تجربة سفر عالية لركابها.

وكانت فلاي دبي التي تشغل أسطولاً يتألف من 58 طائرة من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد قد وقعت خلال معرض دبي للطيران 2013 على صفقة لشراء 100 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8. وبحسب بيان للناقلة أمس، ستقوم «جي بي» ايه من خلال شراكتها مع فلاي دبي بإعادة تصميم المقصورة الداخلية للطائرات الجديدة للناقلة تشمل تركيب مقاعد جديدة لكل من درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية لطائرات بوينغ 737 ماكس والتي ستبدأ الشركة تسلمها اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري.وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للناقلة: « فلاي دبي كانت أول ناقلة تستخدم سكاي انتيريور على متن طائراتها في عام 2009 ثم اطلقنا نظاماً ترفيهياً فريداً في أسطولنا في عام 2010».

وستقوم «جي بي ايه» التي تنتشر مكاتبها في دبي ولندن وسنغافورة بتصميم كامل للمقصورة الداخلية في أسطول الشركة من الطائرات الجديدة.