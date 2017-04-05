إقبال كثيف على معرض العقارات الدولي في دبي

اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ13 من معرض العقارات الدولي 2017 بنجاح كبير، حيث شهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص النوعية التي أتاحها لهم المعرض لشراء العقارات من كبرى الشركات العالمية ضمن عروض خاصة.

وأعلنت شركة دار الإبداع للعقارات أنها استطاعت أن تجري 6 صفقات عقارية في كل من دبي وتركيا والبوسنة، وهو أكبر رقم صفقات أجرته الشركة خلال 3 أيام فقط.

وشركة دار الإبداع للعقارات هي وكالة متخصصة بالعقارات مقرها الإمارات، وقامت الشركة بعرض تشكيلة من العقارات الفاخرة والعقارات ذات الأسعار المتوسطة في معرض العقارات الدولي، حيث قامت الشركة بعرض 32 مشروعاً في دبي، و25 مشروعاً في تركيا، وثلاثة مشاريع في البوسنة، ومشروعين في بلغاريا.

كما تملك الشركة مشاريع أخرى في مدينتي لندن ومانشستر البريطانيتين. وأكدت الشركة أن سوق العقارات في دبي وجهة رئيسية للعقارات السكنية في العالم وهو ما أثبتته الصفقات التي تم عقدها خلال المعرض.

مضاربات

وأكد مشاركون في المعرض أن المضاربات العقارية اضمحلت مع نضوج القطاع العقاري في دبي ما يعزز من درجة آمان الاستثمارات وجاذبيتها.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض العقارات الدولي المدعوم رسمياً من هيئة الأراضي والأملاك في دبي: تجاوز نجاح النسخة الثالثة عشرة من معرض العقارات الدولي توقعاتنا لجهة عدد الزوار وعدد عمليات البيع وقيمتها أيضا.ً

وأبرز المعرض حقيقة أن السوق العقاري الدولي يمر في مرحلة انتعاش انعكست في المعرض بتعدد الشركات العارضة في مختلف الدول وازداد عدد المشترين والمستثمرين كذلك.

كما أن السوق العقاري في دبي يشهد نمواً مستمراً ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة.وشهد معرض العقارات الدولي عرض برنامج EB5، المدعوم من الحكومة الأميركية، حيث يقوم البرنامج على منح الإقامة الأميركية لكل مستثمر يقوم بإطلاق مشروع استثماري في الولايات المتحدة بقيمة 500 ألف دولار ويوفر 10 وظائف جديدة.

ويعد البرنامج الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.

ويحظى البرنامج بشعبية كبيرة بين المستثمرين الصينيين والأفارقة ومن أميركا الجنوبية، وحالياً يتم الترويج للبرنامج بشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط وتم اختيار معرض العقارات الدولي ليكون نقطة الانطلاق نظراً لشعبية المعرض وسط المستثمرين في المنطقة والعالم عموماً.

ويتميز معرض العقارات الدولي عن سواه بإمكانية إجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. مما يمكن الشركات العقارية من الحصول على دفعات نقدية مقابل العقارات التي تقوم ببيعها في المعرض.