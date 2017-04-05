"دبي الجنوب" تطلق المرحلة 3 من شقق "النبض"

قالت مصادر لـ (البيان الاقتصادي)، إن (دبي الجنوب)، بدأت العد العكسي لإطلاق المرحلة 3 من مبيعات مشروعها السكني «النبض» بعدما باعت مرحلتيه الأولى والثانية بالكامل وواجهت حينها ضغطاً من المستثمرين بسبب عدم وجود وحدات سكنية متبقية. وبلغ الطلب على المرحلتين الأولى والثانية 200% أعلى من المطروح للبيع بنظام التملك الحر.

ولم تذكر المصادر موعد إطلاق المبيعات ولا الأسعار لكنها قالت إن الأسعار التي طرحتها الشركة في المراحل السابقة بدأت بـ 280 ألف درهم للاستوديو، و480 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و720 ألف درهم للشقة المكونة من غرفتي نوم، ومليون درهم للشقة المكونة من 3 غرف نوم.

وطبقاً لـ( البيان الاقتصادي) فقد وضعت «دبي الجنوب» جدول سداد لبيع وحداتها السكنية في مشروعها السكني «النبض» على دفعات 5 % عند الحجز، بالإضافة الى 4 % رسوم التسجيل العقاري، ثم 5 % كل3 أشهر.

ويتوقع أن يصبح «النبض» جاهزاً للسكن في أبريل 2019، ويتكون من 6 حارات بعرض 70 متراً موزعة على 3 مناطق، الأولى (بالس رزيدنس – أسعارها ما بين 280 ألف درهم و مليون درهم ) أما المنطقة الثانية، فهي (بالس بوليفارد ابارتمنت – أسعارها ما بين 500 ألف درهم و مليون و30 ألف درهم) أما المنطقة الثالثة فهي (بالس تاونهاوس – أسعارها ما بين 970 ألف درهم و1.4 مليون درهم)