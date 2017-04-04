3.4 ملايين مسافر بين دبي والكويت عبر «فلاي دبي» منذ 2010

احتفلت فلاي دبي بالذكرى السابعة لانطلاق عملياتها في السوق الكويتية، التي دشنت خدماتها إلى العاصمة الكويتية في 30 مارس 2010.

ومنذ انطلاق رحلاتها من والى الكويت، التي تعتبر واحدة من الأسواق الأولية للناقلة في المنطقة، استطاعت فلاي دبي تنمية عملياتها بشكل نوعي، نسبة لما تقدمه من خدمات مرنة تناسب المسافر الكويتي؛ فمن رحلتين فقط يوميا عند انطلاقتها في السوق الكويتية، تسيّر الناقلة اليوم 12 رحلة يومية مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في مواسم العطلات. وتشهد الناقلة إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين من السوق الكويتية الذين وصلت أعدادهم على متنها حتى 16 ديسمبر 2016 الى نحو 3.4 ملايين راكب.

وتحقق رحلات فلاي دبي على خط الكويت، نموا سنويا لا يقل عن 10% منذ إطلاق عملياتها في هذه السوق الحيوية.

وعملت الناقلة على تخصيص مبنى خاص بالركاب هو مبنى الشيخ سعد العبد الله الذي أعطى قيمة إضافية على تجربة المسافرين على متنها لما يؤمنه من تسهيلات مرنة وسرعة في إنجازات معاملات السفر. وتبعا لإحصاءات الناقلة حول أكثر الوجهات طلبا على شبكتها من قبل المسافر الكويتي خلال العام الماضي، فقد احتلت كاتماندو، كولومبو، تيبلسي وساراييفو الخيار الأول للسفر عبر دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: ننظر الى الكويت الشقيقة على أنها أحد أهم أسواقنا في المنطقة، نسبة الى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين الكويت والإمارات يدعمها القرب الجغرافي الذي يشكل معيارا أساسيا في التدفق الكبير للزوار الكويتيين الى دبي. وبناء عليه، حرصنا على تعزيز عملياتنا في هذا السوق المحوري عبر تسيير 12 رحلة يومية.