15 % نمواً متوقعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بالشارقة

قال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة): إن الإمارة نجحت في 2016 في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 250 مليون دولار «نحو 912 مليون درهم»، متوقعاً أن ينمو معدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنسبة 15% بنهاية العام الجاري، لتكسر حاجز المليار درهم.

واستعرض المسؤولون في الجهات المشاركة في منصة «استثمر في الشارقة» أمام زوار منصة الإمارة في «ملتقى الاستثمار السنوي»، من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والإقليمية والدولية، آفاق الاستثمار في الشارقة، وجدوى التأسيس للأعمال في الإمارة، خصوصاً في قطاعات البيئة والاستدامة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والسفر، وهي القطاعات التي يزيد فيها الطلب عن المعروض من منتجاتها وخدماتها في الأسواق المحلية.

استقطاب

وقال سلطان عبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تشكل مشاركة غرفة الشارقة ضمن مجموعة من الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين الذين يمثلون الإمارة، فرصة مثالية لتكامل جهود الجميع وتضافرها من أجل الترويج لإمارة الشارقة كمركز جذب للشركات العالمية وكمركز تجاري واستثماري متميز، ولتعزيز مكانة الشارقة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للإمارة، وفتحت هذه المنصة المتكاملة أبواباً جديدة لدعم قطاع الأعمال وإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة والنقل وهو ما سيكون له أثر ايجابي بعيد الأمد على ازدهار ونمو اقتصاد الإمارة وتحقيق الرفاه لجميع سكانها».

تكامل

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية مشاركة دوائر ومؤسسات الشارقة في «ملتقى الاستثمار السنوي 2017»، من خلال الجهد الجماعي الذي يبرز الأدوار المتكاملة لكافة الجهات الحكومية في هذا الملتقى على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «اقتصادية الشارقة» استعرضت خلال مشاركتها في الملتقى أبرز التطورات التي تبنتها في منظومة التشريعات الاقتصادية التي تلعب دوراً رائداً في التحكم بنشاط الاستثمار وتأسيس الشركات في إمارة الشارقة، والذي بات يحظى بمنظومة تشريعية متطورة، وقادرة على اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

كما لفت في هذا الصدد إلى ما يعكسه نمو أعداد رخص الأعمال في الإمارة، والذي يتوقع أن يصل إلى معدلات نمو عالية مع نهاية عام 2017 وذلك بسبب توافد المستثمرين لمباشرة أعمالهم في إمارة الشارقة كونها بيئة جاذبة للاستثمار.

أهمية

وشدد سـعـود سالم الـمزروعي، مـديـر هـيـئـة الـمـنطـقـة الـحـرة بـالـحـمريـة وهيـئة المـنطـقـة الـحرة لـمطـار الـشارقـة الدولي على الأهمية الكبيرة للمشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي وذلك ضمن جناح الدوائر الحكومية والهيئات والمناطق الحرة في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة).