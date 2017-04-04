«أكور» تبرم اتفاقاً مع «آر للفنادق» لإدارة «رتريت بالم دبي»

أبرمت «أكور» للفنادق، اتفاقية جديدة مع شركة «آر للفنادق»، ذراع إدارة المنشآت الفندقية في مجموعة «آر القابضة»، تقوم بموجبها بإدارة فندق ’رتريت بالم دبي‘ الذي يعد أحد أول فنادق «إم جاليري» في منطقة الشرق الأوسط. ويعد الفندق، الذي يتألف من 254 غرفة فندقية، جزءاً من سلسلة فنادق مجموعة ’أكور‘ في المنطقة. ومن المقرر أن يكون الافتتاح الأولي لفندق ’رتريت بالم دبي‘ خلال صيف 2017.

وقال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات- العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة ’أكور للفنادق‘: يوفر الفندق الجديد تجربة فريدة من نوعها في قطاع الضيافة والمنتجعات الصحية في دبي، كما يسهم بتعزيز قدرة الإمارة على زيادة عروضها واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

طلب متزايد

وقال سمير طارق، المدير التنفيذي لشركة ’آر هوتيلز‘، ذراع إدارة المنشآت الفندقية في مجموعة ’آر القابضة‘، يأتي إطلاق العلامة الفندقية الجديدة في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على السياحة العلاجية. ويحتضن المنتجع مركزاً صحياً شاملاً وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث تم تصميمه لتلبية الطلب المتنامي في سوق السياحة الصحية حول العالم. ويضم المنتجع 250 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب مجموعة من المراكز الصحية.

وينضم فندق ’رتريت بالم دبي، إم جاليري باي سوفيتيل‘ إلى 4 مشاريع أخرى تابعة لمجموعة ’أكور للفنادق‘ قيد التشغيل والتطوير على جزيرة نخلة جميرا. وتمتلك ’أكور للفنادق‘ أكثر من 38 فندقاً في الإمارات، بالإضافة إلى 22 فندقاً آخر قيد التطوير. وتدير المجموعة حالياً 94 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وتحتوي أكثر من 28,500 غرفة تتراوح بين الفئات الفاخرة والاقتصاديّة. كما تضم شبكتها الإقليمية 87 فندقاً قيد التطوير، وهذا ما يرفع عدد غرفها الفندقية في المنطقة إلى 26,800 غرفة.