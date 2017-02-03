القرية العالمية تجذب أكبر وفد لرابطة مدن الملاهي

نجحت القرية العالمية في اجتذاب وفد ضخم من أكبر وأقدم رابطة لمدن الملاهي والجذب السياحي في العالم «إيابا» بزيارة الإمارات والاطلاع على أبرز الوجهات الترفيهية بالدولة، ما حفز المنظمة على بدء خطوات إنشاء أول مقر لها في منطقة الشرق الأوسط بدبي. وقد رافقت «البيان» وفد «إيابا»خلال زيارة أبرز المعالم الترفيهية بالدولة.

وقال أحمد حسين بن عيسى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية عضو مجلس إدارة منظمة «إيابا» لـ«البيان» إن رابطة «إيابا» لمدن الملاهي والوجهات الترفيهية الدولية تأسست في عام 1918 واستطاعت منذ ذلك الوقت من أن تنمو وتزدهر إلى أن أضحت أكبر رابطة لتجارة مرافق التسلية والترفيه في العالم.

وتمثّل الرابطة مرافق ومزوّدي خدمة وأعضاء من أكثر من 99 دولة، وتضم متخصصين من مدن الملاهي ومدن الألعاب والوجهات الترفيهية ومراكز الترفيه العائلي والمتاحف ومراكز العلوم والحدائق والمنتجعات المائية وحدائق الحيوانات وأحواض الأسماك.

وأضاف بن عيسى انه انطلاقا من المكانة الكبيرة للرابطة فقد تم الاتفاق معهم على افتتاح مقر لها في دبي خاصة لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون المقر هو الخامس للرابطة التي تمتلك أربع مقرات في العالم في المكسيك بأميركا اللاتينية وبروكسل بأوروبا وأورلاندو بالولايات المتحدة وهونغ كونغ بآسيا. ويعد استقطاب مقر الرابطة نجاحاً جديداً للإمارات التي تواصل استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لتنشئ مقرات لها في الدولة.

وأكد أن جدول الزيارة استمر ثلاثة أيام وتضمن زيارة سيتي ووك ودبي باركس وعالم المغامرات والقرية العالمية وعالم فيراري في أبوظبي حيث أبدى أعضاء الوفد الذي ضم 150 شخصا من 33 جنسية انبهارهم بالمستوى التنظيمي والتنوع الكبير في مجالات الترفيه مع التركيز على تواصل الحضارات وزيادة المعرفة وإيصال الثقافات المختلفة في العالم.

وأشادوا بما تقدمه هذه الوجهات من صيغ مختلفة وهويات مميزة كليا تخاطب كافة الجنسيات والأطياف في العالم. وأشار بن عيسى إلى أن الوفد ركز على التنوع الكبير في محتوى الترفيه الذي تغطيه هذه الوجهات والموجه إلى كافة أفراد الأسرة حيث خصصت هذه الأماكن مساحات كبيرة للأطفال والنساء إلى جانب والشباب والمرأة.

وقال إنه في إطار رؤيتها نحو وضع دبي ضمن أبرز الوجهات الترفيهية العالمية ومقاصد المهرجانات والفعاليات، لعبت إدارة القرية العالمية دوراً بارزاً في جذب رؤساء إدارة الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي لعقد أول اجتماع لها في دبي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا .

وذلك بغرض مناقشة فرص تطوير صناعة الترفيه والجذب السياحي على مستوى المنطقة وتبادل الخبرات والذي أثمر عن عزم المنظمة فتح مقر رسمي لها في دبي

وأوضح بن عيسى أن الرابطة دعت فريق إدارة القرية العالمية إلى حضور معرض اكسبو للوجهات الترفيهية في أورلاندو، ومنحت القرية العالمية لقب الراعي البلاتيني للرابطة. وضمّ الوفد محمد الملا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية، وأحمد حسين بن عيسى، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية. وقام الوفد على هامش المعرض بزيارة الوجهات الترفيهية البارزة مثل ديزني أورلاندو واستوديوهات يونيفيرسال واجتمع بإدارات هذه الوجهات لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في المجال ولمناقشة فرص التعاون المستقبلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للقرية العالمية أن قطاع الترفيه في الدولة يحتل مكانة متقدمة ويتمتع بمستقبل باهر بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، ولا تزال هناك مشاريع عدة قيد التطوير وينتظر استكمالها خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن ذلك انعكس ايجاباً في جذب الاهتمام الدولي المتزايد بصورة ملحوظة.

وأكد أن القطاع يتمتع بإمكانات كبيرة ويعد بفرص هائلة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إننا لاحظنا أنه على الرغم من اختلاف وتنوع الوجهات الترفيهية حول العالم إلاّ أنها تواجه نفس التحديات، ويختلف مشغلو كل وجهة ترفيهية في النهج الذي يتبعونه لمعالجة هذه التحديات استناداً إلى حجمها وأهميتها،.

وبالتالي فإن التواصل مع المنظمات الدولية يعد أمراً في غاية الأهمية لمشاركة الخبرات والتشاور حول أفضل الممارسات لوضع معايير التميز التي تتوافق والمعايير الدولية، بالإضافة إلى التمكن من تقديم نموذج متكامل وفعّال يطّبق أعلى معايير الجودة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع«.

هوية متفردة

وأكد أن القرية العالمية تعد أكبر وأضخم علامة تجارية ترفيهية في المنطقة ومن أبرز معالم دبي السياحية، وتتميز بهوية متفردة ولا توجد وجهة أخرى تماثلها في المفهوم أو التنوع في المنطقة، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في التنشيط السياحي بالإمارة، وعلى مدار عقدين مثّلت محوراً لتطوير الترفيه العائلي للمقيمين في الإمارات أو السياح القادمين من الخارج.

وعاء ثقافي

ونوه بأن القرية العالمية تمكنت خلال 21 موسماً على انطلاقها من أن تصبح وعاء ثقافياً يعرّف بالشعوب والحضارات التي تنتمي إليها وتراثهم الحرفي وفنونهم الأدائية وثقافتهم الشفاهية والمنقولة غير المدونة، فهي تضم أجنحة أكثر من 75 دولة في مكان واحد، وكل جناح يقدم ثقافته التي تترجم في الفعاليات والبضائع المتنوعة التي تعبر عن طبيعة وتراث كل دولة.

إضافة إلى الفرق الفنية التي تقدم عروضها، وعبر تمازج وتعايش هذه الدول أصبحت القرية العالمية مركزاً هاماً لعرض ثقافات الشعوب، كما أنها تبرز المعالم الهامة لكل دولة على واجهات الأجنحة أو داخلها.

كما حرصت على توفير بيئة تلائم العائلات من حيث تواجد المرافق اللازمة حتى يتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة دون عناء، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية ذات الجودة العالية والآمنة.

سياحة

من جانبه، أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن مدينة دبي لديها كافة الإمكانيات لتقود صناعة الترفيه والسياحة العائلية عالميا، وأن»دبي للسياحة«تخطو خطوات ثابتة نحو هدفها المتمثل في استقطاب 20 مليون سائح سنويا بحلول العام 2020، ولقد استضافت دبي 13.34 مليون زائر ما بين يناير ونوفمبر من عام 2016،.

حيث تصدّرت دول الهند والسعودية والمملكة المتحدة لائحة الدول المصدّرة للسياح مسجلةً نمواً ملحوظاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وسنعمل على تعزيز الأداء القويّ من حيث عدد الزوّار للدول العشر الأولى المتصدّرة للسياحة.

وقال كاظم لـ»البيان«إن استضافة الرابطة العالمية لمدن الألعاب والجذب والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها إنجاز جديد يضاف إلى دبي خاصة وان المنظمة أكدت أن دبي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إنشاء وإدارة وتشغيل أفضل المدن الترفيهية ذات المستوى العالمي.

وأشار كاظم إلى أن دبي لديها العديد من المدن والحدائق والوجهات الترفيهية العالمية بعد افتتاح الوجهات الجديدة مؤخراً، كما تستعد لافتتاح وجهتين جديدتين وتوسعة في آي آم جي عالم من الأساطير خلال العامين المقبلين، كما أنها توفر كافة أنواع الترفيه والجذب السياحي بأعلى مستويات الأمن والأمان.

وتقديم أفضل خدمة للزوار من كافة أنحاء العالم، وتوفر كافة المقومات بما يرقى إلى تطلعات وأذواق مختلف الجنسيات، والتي تتضمن السياحة العائلية والعلاجية والشواطئ والصحراء وحتى الترفيه المصحوب بالمغامرات والتي تفضلها فئة الشباب.

ولفت إلى أن دبي تسعى إلى جذب المزيد من المنظمات العالمية لاتخاذ دبي مقراً لها، وهو الأمر الذي يرسخ من مكانة الإمارة في توفير كافة مقومات صناعة الترفيه العالمية، والتي تشهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، منوها بأن التنوع الذي توفره دبي، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية لا يمكن إيجاده في أي مدينة أخرى.

دراسة مطولة

وقال اندرياس أندرسون رئيس مجلس إدارة رابطة مدن الملاهي والوجهات الترفيهية الدولية إن اختيار دبي لتكون مقرًا دائماً في منطقة الشرق الأوسط جاء بعد دراسة مطولة، مشيراً إلى أن الأمر كان يحتاج لميزانية خاصة لإنجاز كافة الإجراءات إضافة إلى تغطية الكلفة التشغيلية

وأضاف أن الدراسة ركزت على مدى النفع الذي سيعود على المنظمة من هذا المقر والإضافات الجديدة التي سيحققها للرابطة. وفعلياً تم الاتفاق على اتخاذ دبي مقراً دائماً للرابطة، مشيرا إلى أن التعاون مع القرية العالمية جاء في أعقاب زيارة وفد من القرية العالمية للرابطة منذ عامين إضافة إلى دعوتنا لزيارة دبي والتي تمت تلبيتها.

وأشار إلى أن جدول نشاط الوفد تضمن زيارة سيتي ووك ودبي باركس وعالم فيراري خلال اليومين الماضيين وهناك زيارة القرية العالمية وعالم المغامرات.

وبعدها سيتم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للرابطة عبر مقرها في دبي معبراً عن انبهاره بمستوى التنظيم وجاذبية الأماكن الترفيهية في دبي والتي حملت الطابع العالمي في الأداء والمقومات وهو ما يؤكد أن دبي قادرة على المنافسة بقوة في قيادة صناعة الترفيه عالمياً.

المنظمة

تعد الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي IAAPA أكبر منظمة دولية لمرافق الترفيه والوجهات السياحية في العالم، وتمثل أكثر من 4,500 وجهة في أكثر من 97 دولة وتشمل الوجهات ترفيهية ومزودي الخدمات الترفيهية والأفراد في مجال الترفيه وتتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً رئيسياً لها.

5

أعلنت »انترناشيونال إكسبـو كونسلتس» أنه يتوقع بلوغ عائدات المنتزهات الترفيهية 5 مليارات دولار بحلول 2020، وبلغ حجم إنفاق السياح الدوليين والمحليين على السياحة الترفيهية في الإمارات 93.4 مليار درهم العام الماضي.

صناعة الترفيه وإسعاد الجمهور

أكد أحمد حسين بن عيسى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية أن دبي القلب النابض لصناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط معتمدة في ذلك على بنية تحتية قوية، وتعتبر القرية العالمية احدى أقدم وأكبر العلامات التجارية الإماراتية في هذه الصناعة، ونجاحنا يتمثل بقدرتنا على استقطاب الضيوف وتقديم تجربة فريدة من الترفيه العائلي والتسوق.

وتعد نسبة الإشغال الكاملة وتواصل علاقتنا مع العارضين دليلاً على المردود المجدي للمشاركين في القرية والذي يمتد على مدار ٢١ عاماً.

مزيد من النجاحات

وأشار بن عيسى إلى أن النجاح الكبير الذي تشهده القرية العالمية سنوياً يزيد من أعباء المسؤولية نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات مع كل دورة من الدورات.

وذلك من خلال استقطاب أضخم الفعاليات العائلية وأكثرها جذباً للجمهور المتعدد الأذواق والجنسيات، لذا فإننا نبحث دائماً عن التميز وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة من أفكار وفعاليات بنكهة جديدة في كل موسم، وسنستمر في تقديم أفضل تجربة ترفيهية بقيمة مضافة للعائلات«. واكد أنه حصل على عضوية مجلس إدارة الرابطة الدولية لمدن الملاهي والجذب السياحي كأول إماراتي وعربي يحصل على هذه العضوية.