إنجاز أعمال موقع منجم بوكسايت غينيا

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنجازاً قياسياً مبكراً في مشروع تطوير منجم تعدين البوكسايت ومرافق التصدير في جمهورية غينيا. وأنهت شركة جان دي نول، وهي شركة المقاولات البحرية البلجيكية عملت على بناء مشروع نخلة جميرا في دبي، مشروعاً امتد لثلاثة شهور لردم وتعلية أرضية موقع المشروع الذي يمتد على مساحة 50 هكتاراً في كامسار على الساحل الغيني لبناء جسر للسكك الحديدية ومرافق مناولة المواد السائبة.

ويمثل الانتهاء من أعمال المشروع علامة فارقة مبكرة لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البالغة مليار دولار لتطوير منجم البوكسايت والبنية التحتية للسكك الحديدية ومرافق التصدير. ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري صناعي جديد في جمهورية غينيا منذ أربعة عقود، وسيساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأسهمت أعمال ردم وتعلية أرض الموقع نفسها في توفير نحو 100 وظيفة لمواطني غينيا أثناء ذروة العمل، وتم استكمال العمل دون أي فقدان للوقت جراء الإصابات. وتم ضخ الرمال البحرية إلى الموقع باستخدام خط أنابيب بطول 5 كيلومترات تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض، ما قلص الحاجة لاستخدام الشاحنات وتحركاتها داخل مدينة كامسار.

وقال يوسف بستكي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تأمين مواد الخام ومشاريع رأس المال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعكس هذا الإنجاز القياسي المبكر مدى تقدم سير العمل بشكل جيد في مشروعنا في غينيا، الذي سيسهم في الدفع بالاقتصاد الغني إلى الأمام وتوفير قيمة مضافة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتأمين إمدادات المواد الخام الطبيعية التي نحتاجها».

وتعد البوكسايت المادة الخام التي يتم تكريرها لاستخلاص مادة الألومينا المستخدمة في تغذية مصاهر الألمنيوم. وخلال المرحلة الثانية من المشروع، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببناء مصفاة للألومينا في جمهورية غينيا.

وتمتلك غينيا حوالي 7 مليارات طن من موارد البوكسيت، أي ما يزيد على ربع إجمالي الناتج العالمي، كما يشتهر البوكسيت الغيني بأنه من بين أعلى مستويات البوكست جودة في جميع أنحاء العالم. ويقع منجم البوكسيت التابع لمؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن في منطقة بوكي، شمال غرب غينيا، حيث تملك المؤسسة حق امتياز لأكثر من مليار طن من البوكسيت. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمنجم في 2018 وأن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون طن سنوياً. ويجري حالياً العمل على بناء خط سكك حديدية لربط منجم البوكسيت بمرافق ميناء كامسار.

مواد خام

ومن المقرر أن يسهم المشروع بغينيا في تأمين احتياجات المواد الخام التي تتطلبها صناعة الألمنيوم المتنامية في الإمارات حيث يضع الإنتاج الإجمالي للإمارات العالمية للألمنيوم الإمارات في مرتبة رابع أكبر دولة منتجة للألمنيوم الأولي في العالم.