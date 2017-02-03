تلعب التكنولوجيا المبتكرة دوراً أساسياً في تطوير القطاع العقاري تدعمها سياسات حكومية محلية وعالمية. ويبدو بشهادة المراقبين أن دولة الإمارات ماضية لتتصدر المشاريع الأكثر مراعاة للبيئة والأكثر استدامة. واختارت دبي أن تباشر خططها بدون ضجة فأنجزت «مكتب المستقبل» وهو أول مبنى مطبوع ومعد للاستخدام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ويقع في حرم أبراج الإمارات.
دبي نحو صدارة المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد
تلعب التكنولوجيا المبتكرة دوراً أساسياً في تطوير القطاع العقاري تدعمها سياسات حكومية محلية وعالمية. ويبدو بشهادة المراقبين أن دولة الإمارات ماضية لتتصدر المشاريع الأكثر مراعاة للبيئة والأكثر استدامة. واختارت دبي أن تباشر خططها بدون ضجة فأنجزت «مكتب المستقبل» وهو أول مبنى مطبوع ومعد للاستخدام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم ويقع في حرم أبراج الإمارات.