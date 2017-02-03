مليار دولار صكوك مُصدّرة لـ «دبي للاستثمارات الحكومية»

نجحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إصدار صكوك مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار، حيث لاقت قبولاً واسعاً في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار.

وسيتم إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي، كونها تعد الإصدار الأول من المنطقة في العام الجاري، والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في 2014.

وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أمس، أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت 26%من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة، وأوروبا، و15%من آسيا، كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة 58%من إجمالي الاكتتاب ونسبة 1%لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.

ثقة

وقال محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكس مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها في توفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.

وتضم محفظة المؤسسة عدداً من الشركات عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة، إذ تضم قطاعات الخدمات المالية، والنقل، والصناعة، والطاقة، والعقار، والإنشاءات، والضيافة، والترفيه.

وتعد المؤسسة، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظتها من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

إشراف

كما تم تكليفها بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات الحكومة عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة، ومعايير عالية؛ لحوكمة الشركات، وتركز على رفع قيمة الاستثمارات لتحقيق الفائدة القصوى لإمارة دبي على المدى الطويل.

ترحيب

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج صكوك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في البورصة العالمية في المنطقة. وعقب هذا الإدراج فقد ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة في دبي إلى 47.21 مليار دولار.