"نخيل" تعلن عن تحقيق أكبر أرباح صافية منذ تأسيسها

أعلنت "نخيل" اليوم، عن تحقيق أعلى أرباح سنوية صافية في تاريخ الشركة على الإطلاق والتي بلغت 4.96 مليار درهم في 2016 – مسجلة بذلك نمواً بلغ نسبته 13% عن صافي أرباح العام الماضي 2015 والتي بلغت 4.38 مليار درهم.

وحققت "نخيل" ربحاً صافياً بلغ 955 مليون درهم في الربع الأخير من 2016 – وبنمو بلغ نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من 2015 بقيمة 781 مليون درهم.

وقالت الشركة إن النتائج القياسية المحققة الغير مسبوقة تشير إلى استقرار ونضج القطاع العقاري في دبي، كما أنها تعكس متانة الأعمال والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأظهرت نتائج 2016 - التي أوصلت بالنتائج التراكمية للشركة منذ عام 2010 إلى 19.9 مليار درهم - تقدماً في الأداء على أساس سنوي من قبل قطاعات أعمال "نخيل" في: التجزئة والضيافة والتأجير السكني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير العقاري والذي يعتبر القطاع الرئيسي للشركة يستمر في تنفيذ المشاريع الجديدة والتي تضيف قوة لميزانية الشركة.

قطاع التطوير العقاري

خلال العام 2016، سلمت "نخيل" 1،426 وحدة عقارية (أراضي ووحدات سكنية) خصوصاً في "نخلة جميرا"، و"جميرا بارك"، و"الفرجان" وانترناشيونال سيتي (المدينة العالمية).

قطاع التجزئة

نمت إيرادات التجزئة بأكثر من 70% في عام 2016 مقارنة بالعام 2015، مما يعكس استراتيجية الشركة لخلق المزيد من الأصول المملوكة والتي أثبتت زيادة التدفق النقدي.

وفي عام 2016، وسعت "نخيل مولز" من زيادة محفظتها التشغيلية في قطاع التجزئة من خلال افتتاحها المرحلة الأولى من توسعة "ابن بطوطة مول"، ومراكز التسوق المجتمعية التي يطلق عليها اسم "بافيليون" في انترناشيونال سيتي (المدينة العالمية) والفرجان، بالإضافة إلى افتتاحها "كلوب فيستا ماري" مجمع المطاعم في "نخلة جميرا" الذين أضافوا 400 ألف قدم مربع من صافي المساحة القابلة للتأجير إلى أصول التجزئة الموجودة حالياً، وبذلك ليصل إجمالي المساحة المشغلة القابلة للتأجير إلى 4.3 مليون قدم مربع بحلول نهاية العام الماضي.

ويشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى في قطاع التجزئة قيد التطوير والتي ستؤدي إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير لتصل إلى 17 مليون قدم مربع.

قطاع الضيافة

قفزت إيرادات "نخيل" في قطاع الضيافة 50% في عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وخلال العام، افتتحت الشركة أعمال فنادقها في سوق التنين (أيبس ستايلز الذي تديره أكور) وفندق ابن بطوطة مول (الذي تديره بريمير إن)، حيث يضم كلاهما 623 غرفة.

وحقق كلا الفندقين أداءً عالياً بسبب موقعهما المميز مما يسلط الضوء على الطلب المتنامي في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يزيد كل من الفندقين من مساهمتهما في النتائج المالية للشركة خلال 2017 – والتي ستكون أول سنة مالية كاملة لهما في الخدمة.

وستواصل شركة "نخيل" التوسع في هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي عن طريق جلب مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وعلامات تجارية عالمية إلى دبي وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة لعام 2021 ولزيادة تعزيز قاعدة الأصول الإجمالية للشركة.

قطاع التأجير السكني

حققت محفظة الشركة في قطاع التأجير السكني أداءً جيداً في 2016، حيث حافظت على معدلات الإشغال ما يقرب من 100%.

ومن المتوقع أن تدخل المزيد من الوحدات لمحفظة التأجير السكني في عام 2017، حيث سيستمر هذا القطاع في توفير مصدر ثابت للدخل للشركة.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "لقد كان 2016 عاماً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، حيث انتهينا من جميع الالتزامات الخاصة بإعادة الهيكلة وذلك بسداد كامل صكوك الدائنين التجاريين البالغة 4.3 مليار درهم وذلك من مواردنا الذاتية – وسجلنا أعلى أرباح غير مسبوقة على الإطلاق تحققها الشركة منذ تأسيسها.

"لقد تم تحقيق هذا الإنجاز التاريخي عبر تركيزنا على تنفيذ استراتيجية أعمالنا في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ونحن نؤمن بقدراتنا في المساهمة في تحقيق رؤية سموه لدبي.

"وفي ظل التزامنا المستمر للحفاظ على قوة اقتصادنا المحلي، منحت شركة "نخيل" عقوداً للبناء بقيمة حوالي 3 مليار درهم في 2016، ومن المتوقع أن تمنح العام الجاري عقوداً بقيمة 10 مليارات درهم.

وأضاف لوتاه: "لدينا مستقبل واعد، ونحن على ثقة بأن استراتيجيتنا في خلق أعمال في قطاعات متنوعة تعود بفائدة كبيرة على شركة "نخيل" وتعزز من مكانتها كواحدة من بين شركات التطوير العقاري الرائدة في العالم. نحن نعمل حالياً على إنجاز مشاريعنا القادمة وجعلها جاهزة للعمل في السنوات القليلة المقبلة، بدءاً من مشروع "ذا بوينت" في نخلة جميرا، الذي يعتبر واحداً من بين وجهاتنا الرئيسية في الضيافة والتجزئة، والذي من المتوقع افتتاحه العام الجاري.

وأوضح لوتاه: "بعد مرور أول شهر فقط من عام 2017، بدأنا بالفعل في تسليم الوحدات السكنية للعملاء في بعض مشاريعنا المنجزة، ووقعنا اتفاقيات مع شركاء جدد في قطاع الضيافة، وطرحنا مناقصات بناء جديدة وأعلنا عن استثمارنا 150 مليون درهم لتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية عبر مشاريعنا السكنية، وكذلك سنطلق في وقت لاحق من هذا العام مبيعات مشروعنا الجديد "بالم 360" الواقع في "نخلة جميرا"."