«اقتصادية الشارقة» تجدد 4 شهادات آيزو

نجحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تجديد أربع شهادات اعتماد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «آيزو».

وأوصت شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس بتجديد عدد من شهادات الآيزو لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهي شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2008 وشهادة الآيزو10001:2007 الخاص بميثاق خدمة المتعاملين وشهادة الآيزو 10002:2014 الخاص بنظام التعامل مع الشكاوى وشهادة الآيزو 10004:2012 الخاص بنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين .

حيث تبين استيفاء الدائرة لجميع الشروط والمتطلبات وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الشركة بناء على معطيات زيارات المتابعة الخاصة بهذه الشهادات وأظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الإطلاع عليها الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفات المذكورة.

وأكد التقرير تحسن أداء الدائرة مقارنة مع الزيارات السابقة و تبين من خلال هذه الزيارة التزام الإدارة العليا المتواصل والمستمر في متابعة الإدارات لتطوير وتحسين النظام المتبع والحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات بأسرع وقت ممكن وبفعالية عالية والتزامها بتطبيق وتطوير نظام الشكاوى وميثاق خدمة المتعاملين وتركيزهما على تحقيق رضا المتعاملين.

تنمية

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.. إن الدائرة تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة.

لافتاً إلى أن توصية لويدز ريجستر بتجديد هذه الشهادات الممنوحة للدائرة جاء بعد تقييم مكثف وهو ما يتطابق مع أهداف الدائرة في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأشار إلى أن هذه الشهادات هي أربع من أصل ست شهادات آيزو كانت قد حصلت عليها الدائرة مسبقاً وقد حصلت الدائرة على شهادة الآيزو 20000-1:2011 والخاصة بإدارة خدمات تقنية المعلومات وقد حصلت عليها في العام 2012 وشهادة الآيزو 27001:2013 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات وكان حصول الدائرة على هذه الشهادة هو الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية بالشارقة في العام 2015.

تخطيط

من جانبها ثمنت هنادي المهيري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء جهود موظفي الدائرة كافة وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة.

مشيرة إلى توجيهات رئيس الدائرة بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة وتوفير آخر تقنيات التدريب والتأهيل للموظفين للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

مزايا

يعد حصول الدائرة على هذه الشهادات هو تحقيق لجملة من المزايا من أهمها الاعتراف العالمي بتطبيق نظام متكامل يعتمد على عمليات مستمرة يؤدي تطبيقها إلى الحماية المرجوة والتطور المستمر المبني على منهجية عالمية معتمده.

وتعد شهادة الايزو إحدى الشهادات المرموقة والرائدة على مستوى العالم وحصول الدائرة على شهادة الأيزو يعطي ثقة أكبر لمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة لشركائها وجمهورها.