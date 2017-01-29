«البناء للاستثمار العقاري» تعين رئيساً تنفيذياً

أعلنت شركة البناء للاستثمار العقاري تعيين عمر الكتري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة, ورحب حمد سيف آل سالمين المنصوري رئيس مجلس إدارة الشركة بالقرار، وقال«يسرني الإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد عمر الكتري لتولي مسؤولية النهوض بالشركة وتطوير سبل العمل فيها نظراً لأن المرحلة المقبلة سوف تشهد إطلاق المزيد من المشروعات والمنتجات العقارية الجديدة»

وقال رئيس مجلس الإدارة «إن النجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات العشر الماضية يقودنا إلى تطوير أدوات العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع العقارات في دولة الإمارات. وأوضح أن الشركة تعمل وفقاً لمنظور خطة أبوظبي 2030 الاستراتيجية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام.

من جانبه أكد عمر الكتري الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية القطاع العقاري ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركة البناء للاستثمار العقاري قررت طرح منتجات عقارية جديدة في السوق المحلي منها منتج» السعادة «لإعادة تأهيل المباني التجارية والسكنية والسياحية في أبوظبي ومختلف مدن الدولة للحفاظ على الطابع المعماري الأصيل في الإمارات.

وقال الكتري إن الشركة تعتزم طرح منتج» أمان « المخصص للاستثمار في إدارة المباني التجارية.

وأوضح إن هذه المنتجات العقارية تلائم المرحلة الحالية في السوق العقاري بالدولة وتواكب تطلعات الشركة لإعادة إطلاق هوية جديدة للمنتجات الاستثمارية العقارية وتنويع الاستثمارات.

ويذكر أن شركة البناء للاستثمار العقاري ومقرها أبوظبي تأسست عام 2006 وتعمل كشركة مساهمة خاصة في مجال تطوير وإدارة العقارات.