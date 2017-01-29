70 مليار درهم حجم سوق المواد الغذائية في الإمارات سنوياً

قال اندرياس مونتيرو مدير عمليات مطاعم «سموكنك دوول» في الدولة: «إن حجم سوق المواد الغذائية في الإمارات يزيد على 70 مليار درهم سنوياً، حيث تواصل دولة الإمارات تنمية أسواقها لجذب المزيد من المنافسة، كما أن المقاصد السياحية الجديدة باتت تجتذب ملايين الزوار، الأمر الذي يرفع الطلب على المواد الغذائية والمطاعم».

وأضاف اندرياس: «تواصل دولة الإمارات تنمية أسواقها لجذب المزيد من المنافسة، كما أن المقاصد السياحية الجديدة باتت تجتذب ملايين الزوار، الأمر الذي يرفع الطلب على المواد الغذائية والمطاعم».

وتوقع أن ينمو إجمالي استهلاك المواد الغذائية في الإمارات بنحو 22% بين عامي 2017 و2018، لتصل قيمته إلى نحو 40.8 مليار درهم بحلول عام 2018، فيما سيبلغ إجمالي استهلاك الإمارات العام الجاري من الأغذية نحو 30.86 مليار درهم، بنمو نسبته 5.51%، مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع أن يسجل معدل استهلاك الأغذية ارتفاعاً بمتوسط سنوي يصل إلى 5.5% حتى عام 2018، مشيراً إلى أن هذا النمو مدفوع بالانتعاش والحركة الاقتصادية والتجارية، التي تشهدها الإمارات حالياً، والزخم الذي جاء بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو دبي2020.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط استهلاك الفرد للأغذية العام الجاري ارتفاعاً بنحو 3.9%، إذ سيصل إلى 3302 درهم، في ظل انتعاش الحركة التجارية والسياحية في الدولة.