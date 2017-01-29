«فوربس»:الصينيون يفضلون الإمارات في عطلة السنة الجديدة

قالت مجلة «فوربس» أمس إن السياح الصينيين يقبلون على زيارة دولة الإمارات في عطلة رأس السنة الصينية بفضل نظام التأشيرة الجديد.

وأضافت أن الصينيين الذين يحتفلون بالسنة الصينية الجديدة التي تسمح بالحصول على إجازة مدتها 10 أيام بمقدورهم الاستفادة من التسهيلات التي أدخلت على نظام التأشيرات في بلدان مثل الإمارات حيث يمكن الحصول على تأشيرة الدخول لهؤلاء لدى وصولهم إلى المطار دون الحاجة لتقديم طلب سابق.

ونشرت أكبر وكالة سفر على الانترنت في الصين مؤخراً تقرير بيانات مهرجان الربيع السياحي لعام 2017 حيث توقعت أن يكون موسم العطلات هذا العام«الأكثر سخونة»، وأن يفوق عدد الرحلات السياحية إلى خارج البلاد وعددها 6 ملايين رحلة.