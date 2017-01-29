منظمة أصحاب الأعمال الدولية تشيد ببيئة الأعمال في الإمارات

أشادت ليندا كرومجونج أمين عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية بما تمتلكه دولة الإمارات من قدرات وإمكانات تشجع على الاستثمار وتعزز فرصه.

جاء ذلك خلال لقائها حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بحضور محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف.

وأثنت ليندا كرومجونج على قطاع الأعمال الإماراتي والتعاون الثنائي بينه وبين منظمة أصحاب الأعمال الدولية ما يوفر لهذا القطاع جميع فرص النجاح والتقدم.

ونوهت أمين عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية بالتقدم والازدهار الذي يميز قطاع الأعمال الإماراتي بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في هذا الخصوص.

وأشارت ليندا كرومجونج إلى أن تعاون المنظمة مع اتحاد الغرف في الدولة سيتواصل لتعريف أصحاب الأعمال في العالم بالمكانة التي وصل إليها قطاع الأعمال الإماراتي.

وبحث حميد محمد بن سالم خلال اللقاء مع ليندا كرومجونج أهم مؤشرات تطور بيئة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة التي مكنتها لتكون بوابة الاستثمار لمختلف الشركات في المنطقة.

واستعرض بن سالم الميزات التي تتمتع بها دولة الإمارات من بنى تحتية متطورة ومرافق حديثة وفرص استثمارية هائلة.

ولفت إلى القوانين والتشريعات الاتحادية التجاءت ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للوصول إلى المركز الأول عالمياً على مؤشر سهولة الأعمال وبناء اقتـــــصاد معرفي مستدام بموجب الأجندة الوطنية لرؤية حكومة الإمارات 2021.