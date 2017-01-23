27.3 مليون زائر لجزيرة ياس 2016 بنمو 9 %

بلغ عدد الزائرين لجزيرة ياس الوجهة السياحية الترفيهية الأولى لإمارة أبوظبي 27.3 مليون زائر بنهاية 2016 بنمو 9 % عن 2015 الذي سجل 25 مليون زائر.

صرح بذلك أمس محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال المسؤولة عن إدارة وتطوير الجزيرة لـ«البيان الاقتصادي» متوقعاً أن يرتفع عدد الزوار للجزيرة العام الجاري بين 10 إلى 15 % ليزيد عدد الزائرين عن 30 مليون زائر بنهاية ديسمبر المقبل.

وكشف الزعابي عن تخصيص 700 مليون درهم لتطوير مدينة عالم فيراري أبوظبي مشيراً إلى أن المدينة تشهد مرحلتين جديدتين للتطوير العامين الجاري والمقبل ترفع عدد ألعاب المدينة إلى 43 لعبة منها 3 ألعاب على الأقل تعد الأولى من نوعها في العالم وتستهدف المدينة زيادة عدد الزائرين بنحو 40 %. وأوضح أن الشركة ستنتهي هذا العام من إنجاز المرحلة الثالثة لتطوير المدينة الترفيهية لافتاً إلى أن هذه المرحلة تتضمن 4 ألعاب أبرزها لعبة الأفعوانية «تيربو تيراك» التي سيتم تشغيلها مارس 2017 وهي الأولى من نوعها التي تبدأ من داخل مبنى المدينة لخارجها.

ونوه إلى أن المدينة تشهد حالياً إنشاء لعبة أفعوانية تعد الأولى في العالم وستكون جاهزة للتشغيل نهاية العام موضحاً أن الشركة حددت العام المقبل للمرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير عالم فيراري حيث من المتوقع إنجاز 5 ألعاب جديدة معظمها للأطفال الصغار وبذلك يبلغ عدد ألعاب المدينة 43 لعبة متنوعة.

تغييرات جذرية

ولفت إلى أنه بعد إنجاز المرحلة الرابعة من تطوير مدينة عالم فيراري أبوظبي ستختلف المدينة بشكل كبير وقال «سنكون أمام مدينة ألعاب مختلفة تماماً حيث يتضاعف فيها عدد الألعاب كما تم إجراء تغييرات جذرية داخل المدينة خاصة الحي الإيطالي». وأشار إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الزوار الصينيين بشكل خاص لجزيرة ياس الفترة الماضية، موضحاً أن هؤلاء يحتلون حالياً الترتيب الثاني بين عدد الزوار الخارجيين بعد الزوار الهنود ويليهم الزائرون من السعودية.

ونوه محمد الزعابي بأن الشركة أطلقت عدة حملات ترويجية لزيارة مدينة عالم فيراري العام الجاري أبرزها عرض يناير الجاري والذي تم فيه تخفيض سعر تذكرة الدخول العادية من 265 إلى 195 درهماً كما تم تخفيض سعر دخول حديقة «ياس ووتر وورلد» من 245 درهماً إلى 95 درهماً كما تعتزم الشركة تنظيم حملات أخرى خلال المناسبات الوطنية والدينية خاصة رمضان.

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قال محمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال المسؤولة عن إدارة وتطوير جزيرة ياس، إن الزوار المواطنين والمقيمين داخل الدولة احتلوا خلال العام الماضي 60 % من الزائرين لجزيرة ياس بينما استحوذ الزائرون من خارج الدولة على النسبة المتبقية وتركزوا في 3 جنسيات رئيسية هي الهند والصين والسعودية.