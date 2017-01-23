الإمارة الباسمة تكرم الفائزين بجوائز «التميز الاقتصادي 2016»

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة و«شبكة الشارقة س»، الدورة الأولى لحفل توزيع جوائز «شبكة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2016»، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

وكرّمت غرفة الشارقة و«شبكة الشارقة س» خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة مساء السبت المؤسسات ورواد الأعمال الفائزين بالجائزة ضمن فئاتها التي تشمل «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» و«جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال» و«جائزة الشارقة الخضراء» و«جائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية».

وأعلن عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة رئيس مجلس أمناء «شبكة الشارقة س» عن إطلاق جائزة لأفضل 10 منشآت اقتصادية على مستوى دول التعاون لتحفيز الشركات والأفراد على الإبداع .

وقام علي محمد ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف التعاون رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعبدالله سلطان العويس بتكريم الفائزين وهم «هيلتون الشارقة» وكل من الجامعة الأميركية في الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وكل من «استوديو فكرة للتصميم» و«بوخش براذرز» وفاز كل من هزاع المنصوري ومحمد المشرخ بجائزة الشارقة لرواد الأعمال فيما فاز بجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت كل من «أنكور ألايد» و«كنغستون القابضة» و«مسافر» و«مستشفى زليخة» و«كونمكس ليميتد» و«الأنصاري للصرافة» و«بتروفاك العالمية».

التميز والإبداع

وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاحتفالية تأتي تتويجاً لرحلة عمل دؤوب تعكس ثمارها الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواكب نهج إمارة الشارقة في دفع التميز والإبداع إلى آفاق أرحب ليس لها حدود في مسار التنمية المستدامة والتنافسية الإيجابية.

وقال إن مجلس إدارة غرفة الشارقة ومجلس أمناء شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي، يتشرفان بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتشجيعه المتواصل لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، في سبيل إنجاح استراتيجية تطويرها وفق مرتكزات قوية ومعايير عالمية تدعم المنشآت الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية لتحقيق الأداء الأمثل والتميّز الدائم، وهو ما استهدفته الغرفة وحققته بعد تقييم واقعي وموضوعي لدورات الجائزة منذ تدشين نسختها الأولى عام 1995 بعد نجاح تجربتها السابقة في 1990 حيث خصّصت جائزة للمصدرين العشر الأوائل من الصناعيين والتجار.

مدينة نموذجية

وقالت سارة المدني عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة عضو مجلس أمناء «شبكة الشارقة س» عضو مجلس إدارة «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة» في الإمارات إن «شبكة الشارقة س» اتخذت منذ انطلاقتها شعار (أرواح ملهمة في مدينة واحدة) في إطار سعيها لجعل الشارقة مدينة نموذجية للحياة ووجهة مثالية للأعمال. وقال البروفيسور راجيف اوتامتشانداني عالم فيزياء فلكية ومؤسس ورئيس مجتمع (STEM) الدولي لحقوق الإنسان إن إحداث التغيير في المجتمع يتم من خلال الهدف والمسؤولية أي من خلال تحديد الهدف في حياة الإنسان وتحديد المسؤولية المترتبة عليه.