أظهر تقرير لموقع «اي.أر.بي. أن.بي.» أن هناك 4200 وحدة سكنية متاحة لقضاء العطلات في دبي لتنافس المدينة بذلك أكبر المراكز العالمية في هذا المجال، التي تضم نيويورك ولندن وبرلين وأمستردام. وكان هناك ارتفاع بنسبة 100 % في عدد منازل العطلات في دبي في الربع الأول من عام 2016 وفقاً لموقع «نايت فرانك» الشرق الأوسط. وتقع منازل العطلات أساساً في نخلة جميرا في دبي ودبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة برج خليفة.

وخلال الآونة الأخيرة، وافقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على 1805 وحدة سكنية حتى الآن كمنازل عطلات ما يظهر دعمها لتعزيز السياحة في الإمارة. وحقق قطاع العقارات في دبي معدلات نمو ثابتة في 2016 واكتسب المزيد من النضج والقدرة على الاستدامة حيث سجل نتائج مميزة في السنة الماضية.

استمرار النمو

جاء ذلك خلال إعلان اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي عن موعد انعقاد الدورة القادمة منه والمقررة بين 2 و4 أبريل 2017 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يحظى المعرض بدعم من دائرة الأراضي والأملاك.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي: «الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبين معرض العقارات الدولي، تمثل حالة صحية على ضوء النمو المستمر الذي يشهده قطاع العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، والمتوقع استمراره في غضون السنوات المقبلة تماشياً مع الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وأضاف: خلال السنوات الماضية، برز معرض العقارات الدولي واحداً من المعارض الرائدة في مجال التطوير العقاري؛ ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على المستوى العالمي. ويأتي دعمنا لهذا المعرض ضمن مهامها الأساسية، خاصة الجوانب المتعلقة بتنظيم العمل العقاري بشكل يضمن حقوق جميع العملاء، ويساعد على توفير بيئة مثالية وجاذبة للمطورين العقاريين للعمل والإبداع».

مشاركة واسعة

من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» المنظمة للمعرض: «تعتبر دبي من أفضل المدن في العالم التي تسجل أداء إيجابياً في مجال العقارات. وبوصفنا منظمي هذا المعرض الهام، لقد سجلنا مشاركة واسعة من العارضين والمطورين والمستثمرين المحليين والعالميين والمستهلكين بشكل عام في نسخة هذا العام من المعرض».

وأضاف: استئجار المنازل لقضاء العطل هو توجه جديد يحدث في دبي حال المدينة حال نظيراتها العالمية مثل سيدني ونيويورك وبرلين وباريس ولندن وأمستردام على سبيل المثال لا الحصر. ويجري تسويق هذه المنازل عبر مواقع إلكترونية بارزة في العالم، وهذه الخطوة ستعزز الطلب على أماكن الإقامة مع اقترابنا من العام 2020.