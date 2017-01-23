حاكم الشارقة: المبادرات الثقافية مرتكز للتطور

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ورحب سموه برؤساء غرف التجارة الخليجية وأعضاء اتحاد الغرف الخليجي في الشارقة متناولاً سموه الأحاديث الودية والمواضيع المشتركة حول الشأن التجاري والتنموي والدور المهم لغرف التجارة في تنمية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.

دور مهم

وأشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال اللقاء إلى الدور المهم للمؤسسات التعليمية ومبادرات التنمية الثقافية التي كانت وما زالت مرتكزاً للتطور والتقدم في كافة المجالات من خلال بناء الفرد المتعلم والواعي القادر على تحقيق الإنجازات والمساهمة في رفعة وطنه وأمته.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

بيئة محفزة

وثمن رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للقطاع التجاري في إمارة الشارقة مما ساهم في تطوره بشكل كبير وتوفير البيئة الاقتصادية المحفزة. وكان أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الخليج قد تجولوا في أروقة دارة الدكتور سلطان للدراسات الخليجية مطلعين على ما تضمه الدارة من كنوز تاريخية ووثائق ومواد علمية توثق إنجازات العرب والمسلمين.