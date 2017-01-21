حرة رأس الخيمة وهيئة الاستثمار تعلنان الفائزين بجوائز تميّز الأعمال

أعلنت المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار أول من أمس أسماء الشركات الفائزة بجوائز تميز الأعمال والتي ساهمت بصورة فعالة في تطوير الإمارة اقتصادياً واجتماعياً خلال حفل استضافه فندق ريكسوس باب البحر.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار: عقدنا مسابقات تميُز الأعمال لثلاثة أعوام متتالية وفي كل عام نزداد فخراً بما تحققه شركاتنا من إنجازات مستمرة، ويكفينا فخراً أن الشركات المميزة تأسست ونمت وازدهرت تحت مظلة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار.

وتضمنت قائمة الشركات الفائزة بجوائز المناطق الحرة برأس الخيمة لتميّز الأعمال أفضل شركة ناشئة وكانت شركة سالاتيو أفضل تقنية جديدة وفازت بها بوركت ميدل إيست فيما فازت ستافورد أسوسيتس بجائزة أفضل منشأة صغيرة للعام. وتضمنت الجوائز أسرع المنشآت الصغيرة نمواً وفازت بها سينرجي إنترناشونال فيما فازت إنترناشونال أرمورد جروببجائزة أسرع المنشآت المتوسطة والكبيرة نمواً.

وفازت سباتيال كومبوسيات سوليوشنز بجائزة أفضل الشركات الصناعية الصغيرة للعام، أما أفضل الشركات الصناعية المتوسطة فكانت ناتشورال وبالنسبة لأفضل الشركات الصناعية الكبيرة فازت أرك إنترناشيونال ميدل إيست لصناعة الأواني فيما كان أفضل مساهم في تنمية رأس الخيمة من نصيب يوتيكو ولأفضل شركة في المسؤولية المجتمعية كانت فيوتشر كوليج.

استقبال

وقال رامي جلاد المدير التنفيذي المشترك للهيئتين: استقبلنا عدداً ضخماً من المشاركات هذا العام وجميعها تستحق الثناء ولكن الشركات التي نالت جوائز التميز هي التي أثبتت بجدارة فائقة قدرتها على تقديم خدماتها بتميّز واضح فاق كل التوقعات كما ساهمت بفاعلية في خدمة مجتمع رأس الخيمة.