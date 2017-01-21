موقع أميركي: دبي تسعى لتكون مركزاً لتقنيات المستقبل

قال موقع futurism الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إن دبي تسعى لأن تصبح مركزاً للتقنيات المستقبلية، والحلول المبتكرة التي ستغير شكل مستقبل الإمارة وربما العالم برمته.

وأضاف إن دبي تسرع الدخول إلى المستقبل عبر الطباعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، ونظام هايبرلوب فائق السرعة.

وأشار الموقع الى أن برنامج مسرعات دبي للمستقبل أعلن عن الشركات الثلاثين التي ستعمل معه، والتقنيات سعيا للوصول إلى تسريع وتيرة التقدم البشري، وخلق مستقبل أفضل.

وأضاف إن مهمة مسرعات دبي للمستقبل هي ربط بعض من أكثر شركات العالم ابتكاراً، مع شركاء رياديين في الحكومة لنشر نماذج مستقبلية قابلة للتطبيق. وفي النهاية فإن دبي تسعى من خلال استخدام التكنولوجيا الى خلق مستقبل أكثر إشراقاً.