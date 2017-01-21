التقنية لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة

قال تقرير حديث صادر عن شركة «سيج» الأميركية المتخصصة في برامج الحوسبة السحابية، إن التقنيات الحديثة التي من المتوقع أن يزيد انتشارها في 2017 يمكنها أن تدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأثير إيجاباً في طريقة إدارة الأعمال في تلك الشركات خلال العام الجاري.

الأمر الذي سيتيح لأصحاب المشاريع الاستمرار في التركيز على بناء أعمالهم، ودفع عجلة النمو في الاقتصاد والمساهمة في مجتمعاتهم، وليس مجرد التركيز على الإدارة بشكل أساسي.

برامج محاكاة الحوار

توقع التقرير انتشار برامج «تشات بوت» – القادرة على «التخاطب» مع العملاء والإجابة عن استفساراتهم بشكل منطقي - أكثر شيوعاً بشكل متزايد على أجهزة مختلفة، للقيام بدل الإنسان، بتقديم خدمة العملاء لصالح الشركات.

وكذلك الحال بالنسبة إلى واجهات المستخدمين التي تعتمد عليها الشركات في إدارة ومراقبة أعمالها، والتي تسمح بالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر بالإشارة باليد أو الرأس أو العين. ولن تكون تجربة المستخدم أسهل فحسب، ولكنها ستصبح أيضاً ممتعة أكثر.

الذكاء الاصطناعي

مع زيادة أحجام البيانات التي يتم جمعها من قبل جميع أنواع المجسات والأجهزة وقوة الكمبيوتر وبرامج التحليل الخاصة، ستصبح برامج الذكاء الاصطناعي متاحة بشكل متزايد، وستزداد قوة من ناحية أخرى، لذلك يتعين على الشركات أن تجد طرقاً لاستخراج المعرفة من ثروة البيانات الكبيرة في الوقت الحالي.

الدفع الإلكتروني

تتيح تطبيقات حلول الدفع في الوقت الحاضر للمستخدمين إتمام عمليات الدفع الإلكتروني من حساب إلى آخر بنقرة واحدة وشراء السلع عبر الأجهزة النقالة أو مواقع الإنترنت.

وتسمح الحلول الجديدة للشركات بإنشاء سلسلة قيمة من المدفوعات الشاملة مع مورديها وعملائها، الأمر الذي يساعدها في إنجاز المدفوعات المباشرة ومدفوعات القنوات في أي وقت ومن كل مكان، وسيتم دمجها بشكل كامل في أنظمة المحاسبة المالية للمنشآت في المستقبل.

البرمجيات السحابية

في العام 2017، ستقوم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة باستبدال أنظمة البرمجيات المستقلة والتحول إلى حلول سحابية توفر خدمات للشركات كالتسويق، إضافة إلى منصات التطبيقات المحمولة التي توفر النفقات، وتتيح اكتشاف طرق جديدة للعمل.

إنترنت الأشياء

يجب أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلعة على الفرص الجديدة التي تقدمها إنترنت الأشياء. وسيؤدي تدفقات البيانات الصادرة من جميع أنواع المجسات المدمجة، مثل الآلات والسيارات والمنتجات المتنقلة والثابتة والملابس أو حتى البشر (مثل تلك المستخدمة في أغراض المراقبة الطبية) إلى توفير كنز حقيقي من البيانات.

وبالتالي خلق مختلف أنواع الخدمات الجديدة. وقد تكون شركات التجزئة وأصحاب المحلات على تواصل مع الأجهزة المنزلية الذكية، مثل الثلاجات لتزويد العملاء تلقائياً بالسلع والخدمات بطريقة تنبؤية. كما ستحدث خدمات الرعاية الطبية المتنقلة الابتكارات في طريقة عملها بمساعدة جميع أنواع الأجهزة الجديدة، لتحسين دعمها للمسنين الذين يعيشون بمفردهم في المنازل.

توجهات

وأضاف تقرير الشركة أن هنالك العديد من التوجهات الجديدة التي ستولد أحجاماً ضخمة من البيانات ينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تفكر في كيفية استخدامها، ومن تلك الاتجاهات تطوير خدمات جديدة مثل الصيانة التنبؤية لجميع أنواع البنى التحتية التقنية.

كما ستعمل الشركات اللوجستية على تحسين عملياتها، مثل نقل أساطيل شاحناتها عن طريق استخدام بيانات حركة المرور من مصادر مختلفة، بما في ذلك بيانات المدن الذكية من إشارات المرور والشوارع أو غيرها من المركبات، وستتطور خدمات الكونسيرج مع الارتقاء بجميع أنواع خدمات المراقبة والتوصل إلى تكنولوجيا البيوت الذكية الجديدة.

وقال كلاوس مايكل فوغلبيرغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيج: «في العام 2017، تحتاج كل الأعمال إلى البدء في التفكير للتحول إلى عمل تجاري يعتمد على التكنولوجيا.

وللحفاظ على القدرة التنافسية، فإنها ستحتاج إلى اغتنام الفرص التي يجلبها هذا التطور معه، وتغيير كل جانب من جوانب الطرق التقليدية في عملها الحالي. والخبر السار هو أن هذه التقنية تعني أننا نؤمن بأن إدارة الأعمال يمكن أن تصبح غير مرئية تماماً، وسهلة للغاية مثل مراسلة صديق، أو حتى مؤتمتة بالكامل، وأن الآلات تتعلم مثل البشر».