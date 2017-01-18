650 مليون درهم استثمارات مالابار للذهب بالإمارات

أكد إم. بي. أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار للذهب والماس أن الشركة ستضخ 153 مليون درهم في افتتاح 9 متاجر جديدة لها في دولة الإمارات لتصل قيمة استثمارات الشركة في الدولة إلى 650 مليون درهم.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، إن الشركة ستستثمر مبلغ 335 مليون درهم (91,28 مليون دولار أميركي) في توسيع شبكتها الحالية عن طريق إضافة 24 متجراً خلال الربع الأول من عام 2017، ليزيد عدد متاجرها من 161 في الوقت الحالي إلى 185 بحلول نهاية مارس 2017، مشيراً إلى أن الشركة التي تعمل حالياً في 9 دول تشمل الدول الخليجية الست إضافة إلى ماليزيا وسنغافورة والهند، ستفتتح 5 متاجر في الإمارات خلال الأسبوع الحالي .

وعن الأسواق التي تعتزم الشركة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، أجاب أحمد، هما سيرلانكا وبروناي، منوهاً أنه رغم اقتناع الشركة التام بدخول السوق المصري.

إلا أن تلك الخطوة غير واردة في الوقت الحالي نظراً لأن نسبة تزيد عن 50% من الموديلات التي تعرضها الشركة تناسب الذوق الأسيوي، في حين أن السوق المصري يتطلب طرح علامات تجارية تناسب الذوق المصري. وأضاف: إن المبلغ المستثمر خلال الربع الأول من العام الجاري يشمل 216 مليون درهم في دول الخليج و119 مليون درهم بالهند.

وقال إن المتاجر الجديدة ستتوزع بواقع 9 في الإمارات، و 7 في الهند، و 5 في السعودية، ومتجران في البحرين، ومتجر واحد في الكويت حيث ستفتتح 7 من هذه المتاجر خلال الأسبوع الحالي ليصبح العدد 168، بينها 82 في الهند، و86 متجراً في شتى أنحاء العالم. وأكد أن التوسع سيضيف أكثر من 1000 موظف إلى المجموعة ليبلغ عددهم الإجمالي 9000 موظف، ليتجاوز بذلك عدد موظفي الشركة عتبة 10 آلاف موظف مع حلول شهر مارس من العام الجاري.