دراسة تطوير شراكات مثمرة مع فنلندا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومكاي مايكانن، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي سبل توثيق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وإمكانية تطوير شراكات مثمرة في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى الطرفين وتحديداً المتعلقة بمجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وأوضح الوزير الفنلندي عن وجود اهتمام بتنظيم إحدى دورات المؤتمر التكنولوجي الدولي «سلاش»، والمتخصص في الابتكار والتقنيات التكنولوجية المعقدة، في دبي، في ضوء ما حققته المدينة من خطوات واسعة على مسار التحول التكنولوجي والخدمات الذكية.

بدوره، أكد المنصوري، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا على صعيد التعاون الفني والاقتصادي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الرائدة وأبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما قدم الدعوة للجانب الفنلندي للمشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

والتي ستنظم في أبوظبي شهر مارس المقبل. يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي سجل نحو 440 مليون دولار خلال العام 2015، ونحو 322 مليون دولار خلال النصف الأول من 2016 شاملا للتجارة بالمناطق الحرة.

ومن جانبه، أكد مايكانن على وجود اهتمام واسع من قبل الجانب الفنلندي لإقامة شراكات رائدة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمدن الذكية، والتي تشهد تطورا ملحوظا في الإمارات وتحديدا في دبي.