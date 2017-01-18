دبي الـ 11 ضمن قائمة أفضل 30 مدينة عالمية

احتلت دبي المركز 11 في قائمة أفضل 30 مدينة عالمية بين قائمة المدن الأكثر حيوية في العالم، طبقاً لتقرير مؤشر زخم المدن لعام 2017، الذي تصدره شركة جيه إل إل. ويرصد التقرير السنوي لمؤشر زخم المدن (CMI)، المدن الأسرع تغيراً حول العالم، إذ يتتبع التقرير، سرعة تغير أسواقها الاقتصادية والتجارية والعقارية، ويحدد المراكز التي تتمتع بالسمات الأكثر حيوية على المدى القصير والطويل.

وتأتي دبي بعد نيروبي (المرتبة العاشرة)، ولندن (المرتبة السادسة)، في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتصدرت القائمة، المدينة الهندية الرائدة بنغالور، تلتها مدينة «هو تشي منه»، ثم وادي السيليكون، ثم مدينة شانغهاي، وأخيراً حيدر أباد، لتكتمل بذلك المراتب الخمس الأولى.

ويغطي المؤشر 134 مركزاً من مراكز الأعمال العريقة والناشئة حول العالم، حيث يدرس مقوماتها الرئيسة المتمثلة في السكان والترابط والتقنية والبحث والتطوير والتعليم والبيئة والاستثمار العقاري، وأسعار العقارات والناتج الاقتصادي، ومجالات كثيرة.

وبالرغم من التحديات وتصاعد المخاطر في هذا العالم، تشير نسخة عام 2017، من مؤشر زخم المدن إلى ديناميكية ملحوظة في المدن العالمية الكبرى التي تتفوق العديد منها بشكل دائم على أداء اقتصادات الدول التي تقع فيها.

وفي هذا الشأن، صرح كريج بلامب رئيس إدارة البحوث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «تولد مدن العالم الأكثر قوة ومرونة وانفتاحاً، قدراً هائلاً من الزخم والطاقة، وهي صاحبة الكلمة العليا في رسم ملامح مستقبلنا» .

وأضاف بلامب: «وبالرغم من ذلك، فقد بات العالم مكاناً أكثر خطورة عنه وقت صدور تقريرنا الأخير. وتظهر مكامن الخلل، أثناء مرور المدن بتغييرات هيكلية كبرى، حيث تتحد تأثيرات العولمة مع الاكتشافات التقنية الحديثة والزحف العمراني السريع في مزيج واحد، يمثل تحدياً حقيقياً لنسيج المجتمعات العمرانية التي نعيش فيها».

منطقة القرن

تضم منطقة آسيا والمحيط الهادي، أكثر من نصف المدن والأسواق العقارية الثلاثين الأكثر حيوية في العالم (طبقاً لمؤشر زخم المدن لعام 2017)، وهو ما يبرهن على صعود نجم مدن المنطقة، لتتحول إلى مراكز كبرى للتجارة والابتكار. ولكن كانت هناك بعض التغيرات في مراكز المدن، حيث حلت الهند محل الصين، لتصبح الدولة التي تضم أكثر المدن حيوية في المنطقة، حيث جاءت النتيجة كما يلي:

• تصدرت مدينة بنغالور مؤشر زخم المدن لعام 2017 لأول مرة في تاريخها، باعتبارها مركزاً من المراكز العالمية في مجال التقنية المتقدمة، ما عزز الطلب على سوق العقارات فيها. كما احتلت مدن هندية كبرى أخرى مراتب متقدمة ضمن أفضل ثلاثين مدينة على مستوى العالم.

حيث جاءت تشيناي في (المرتبة الثامنة عشر) ودلهي في (المرتبة الثالثة والعشرين)، ومومباي في المرتبة (الخامسة والعشرين). وتجدر الإشارة هنا، إلى أن السبب في تراجع مراتب هذه المدن، يعزى إلى ضعف درجاتها في مجال الاستدامة البيئية.

• على الرغم من خروج المراتب الأولى عن السيطرة الصينية، فمازال للصين حضور قوي في قائمة أفضل ثلاثين مدينة، حيث تضم القائمة ثلاثة من المدن الكبرى في الصين، وهي شنغهاي (المرتبة الرابعة) وبكين (المرتبة الخامسة عشر) وشنجن (المرتبة الثالثة والعشرين) بالإضافة إلى المدن الواقعة في دلتا نهر يانغتسي، مثل هانغتشو (المرتبة السادسة والعشرين)، ونانجينغ (المرتبة التاسعة والعشرين).

التقنية تقود الزخم ولا سيما في الولايات المتحدة يتواصل حضور التقنية والابتكار في المشهد، باعتبارهما من العوامل المهمة في تحقيق الزخم في المدن، بدءاً من وادي السيليكون، وصولاً إلى نيروبي (سيليكون سافانا). وتفسر التقنية، الحضور القوي لمدن الولايات المتحدة في قائمة أفضل ثلاثين مدينة.

• مدن العالم الجديد الغنية بالتقنية: وادي السيليكون (المرتبة الثالثة)، وأوستن (المرتبة السابعة)، وبوسطن (المرتبة التاسعة)، وسياتل (المرتبة العشرين)، وسان فرانسيسكو (المرتبة الحادية والعشرين)، ورالي دورهام (المرتبة الرابعة والعشرين)، حيث يتركز في هذه المدن أعلى حضور لشركات التقنية في العالم.

المدن الأوروبية

كما كان الحال في الإصدارات السابقة من مؤشر زخم المدن، لم تحتل المدن الأوروبية، العديد من المراتب ضمن قائمة أفضل ثلاثين مدينة، بما يعكس مدى نضج هذه المدن وحيويتها. وتكمن قوة هذه المدن، في أن الزخم الحادث فيها، زخم مستدام على المدى الأطول، وهو ما يستهوي المستثمرين والشركات الراغبة في استئجار المقرات.

وتضم قائمة أفضل ثلاثين مدينة، أربع مدن أوروبية، وهي: لندن (المرتبة السادسة) وباريس (المرتبة السابعة عشر) ودبلن (المرتبة الثامنة والعشرين)، واستوكهولم (المرتبة الثلاثين).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي النسخة الرابعة من مؤشر زخم المدن، الذي تصدره شركة جيه إل إل سنوياً منذ عام 2014.

زخم

قال تقرير السنوي لمؤشر زخم المدن أن مدن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جاهدت للحفاظ على زخمها في مواجهة الانخفاض الذي ضرب أسعار الطاقة والبضائع . لكن دبي كانت الاستثناء البارز من هذه الحالة، إذ عادت للظهور مجدداً بين أفضل 30 مدينة في العالم، بعد خروجها من هذه المجموعة في آخر عامين. وفي أفريقيا، سطع نجم مدينة نيروبي، بفارق كبير عن بقية مدن القارة السمراء، ما جعلها تظهر للمرة الثانية على التوالي في قائمة أفضل ثلاثين مدينة على مستوى العالم.