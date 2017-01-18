غرفة دبي تبحث شراكات اقتصادية مع باراغواي وكوستاريكا

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتعاون والشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي، ونظيره في كل من باراغواي وكوستاريكا وذلك خلال استقبال الغرفة أمس لوفدين رفيعي المستوى برئاسة هوراسيو كارتيس، رئيس جمهورية باراغواي، ولويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس جمهورية كوستاريكا.

وكان في استقبال الوفدين الزائرين ماجد رحمة الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وعدد من أبرز قيادات ورجال الأعمال في الإمارة، حيث ركز النقاش على كيفية الاستفادة من العلاقات القوية المشتركة في تحفيز الشراكات الاقتصادية في قطاعات ومجالات مختلفة أبرزها الأمن الغذائي.

اجتماع باراغواي

ودعا هوراسيو كارتيس، رئيس جمهورية باراغواي مجتمع الأعمال في دبي إلى القدوم إلى بلاده، والاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية، موجهاً دعوة مفتوحة لغرفة دبي لتنظيم بعثة تجارية تضم رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار المشترك، ومبدياً استعداد بلاده لتوفير كل الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص في دبي.

مشيراً إلى أن بلاده تمتلك إمكانات هائلة في قطاعات حيوية تهم مجتمع الأعمال في دبي. واعتبر أن بلاده قادرة على أن تبهر المستثمرين بقدراتها وإمكاناتها، مشدداً على الرغبة بإنشاء علاقة استراتيجية طويلة المدى مع دبي، منوهاً بالاتفاقيات التي وقعت مؤخراً مع دولة الإمارات والتي تؤشر لمرحلة جديدة وانطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وتحدث غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في باراغواي عن مزايا الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى وجود 3 ركائز للتطوير في باراغواي وهي توفير الطعام والأغذية للعالم، والتحول لمصنع للمنطقة بالإضافة إلى تعزيز مكانة بلادهم كمركز لوجيستي لأمريكا اللاتينية.

وأكد ماجد رحمة الشامسي اهتمام غرفة دبي بأسواق القارة اللاتينية باعتبارها سوقاً خصبة للمنتجات الزراعية والغذائية بجانب احتوائها على فرص مجزية في قطاعات البنية التحتية والتجارة والنقل والخدمات. ولفت الشامسي إلى أن دبي تتطلع لتأمين احتياجاتها الغذائية، وخصوصاً أنها تولي اهتماماً كبيراً بمسألة الأمن الغذائي.

مشيراً إلى أن باراغواي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال. وخلال كلمته أمام الوفد الزائر، دعا الشامسي إلى تأسيس شراكاتٍ بين الشركات الإماراتية ونظيراتها من باراغواي لتطوير الأفكار وفرص الأعمال المشتركة، معتبراً أن بعد المسافة ليس عائقاً أمام التعاون الثنائي الاستراتيجي في مجالات مختلفة تخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وحث الشامسي شركات باراغواي على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدةً للتوسع نحو أسواق المنطقة.

ودعا بوعميم إلى البناء على مناخ التعاون القائم لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وخصوصاً أن دبي تستورد حوالي 90 % مما تستهلكه، وبالتالي فإن مسألة الأمن الغذائي تعتبر مسألة حيوية بالنسبة لتجار دبي.

وكشف مدير عام غرفة دبي أن الغرفة تدرس حالياً إمكانية إرسال بعثة تجارية إلى كل من باراغواي وكوستاريكا قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، بغرض استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة المتاحة في هذه الأسواق الواعدة.

لقاء كوستاريكا

واعتبر لويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس جمهورية كوستاريكا أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور بعد توقيع اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدل على الثقة بين الجانبين، وتعكس الآمال المتوقعة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى رغبة بلاده في زيادة معدلات تجارتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن بلاده تتميز بقطاع طاقة نظيف ومتجدد ومتنوع يمكن أن يشكل مجالاً رئيسياً للتعاون والشراكة مع الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات.

وأكد ماجد رحمة الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن العلاقات الاقتصادية مع كوستاريكا تستمد قوتها من متانة العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبين، معتبراً أن كوستاريكا تعتبر بوابة لتجارة دبي الخارجية إلى أسواق أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي وأسواق أمريكا الشمالية.

وقال ألكسندر مورا ديلجادو، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا إن بلاده تصدر 45,000 منتج إلى حوالي 150 بلداً حول العالم، حيث تتميز بلاده بتنوع المنتجات والأسواق التي تصدر إليها مدعومةً بسياسات تحفز التجارة العالمية.

منصة

اعتبر ماجد رحمة الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية قد وفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص المشتركة، وتعزيز الوعي حول أهمية السوق الباراغوانية كمصدر رئيس لواردات الأغذية والصناعات الغذائية لإمارة دبي، مؤكداً أن اللقاء يعتبر محطة ستتبعها محطات أخرى من التعاون الثنائي المشترك.

اتفاقية ازدواج ضريبي مع كوستاريكا

قال لويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس جمهورية كوستاريكا إن بلاده تبحث مع دولة الإمارات توقيع اتفاقية تعاون تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز الاستثمارات البينية بين البلدين، بالإضافة إلى المساهمة بإيجابية في رفع التبادل التجاري، والذي أكد أنه شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2016 حيث بلغ معدل الارتفاع في التبادلات التجارية بين الإمارات وكوستاريكا نحو 25 %.

وأشار ريفيرا أن بلاده تسعى إلى المشاركة في معرض إكسبو العالمي الذي من المقرر أن تستضيفه دبي في العام 2020، حيث أشار إلى أنها ستكون خسارة كبيرة عدم مشاركة كوستاريكا في هذا الحدث العالمي الضخم وأضاف بـأن إكسبو سيساهم في تعريف العالم بالقدرات الإنتاجية والتجارية لكوستاريكا.

وأكد رئيس جمهورية كوستاريكا أن افتتاح السفارة الجديدة لجمهورية كوستاريكا في دولة الإمارات بالإضافة إلى افتتاح مكتب تمثيلي تجاري في إمارة دبي، جاء في توقيت مناسب، حيث تعتبر كوستاريكا الإمارات ودبي على وجه الخصوص شريكاً تجارياً واقتصادياً مهماً، بالإضافة إلى كونها ممراً لوجستياً واستراتيجياً محورياً لباقي دول المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا.