«التغير المناخي» توقع اتفاقية مع «الأمن الغذائي»

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مركز الأمن الغذائي في أبوظبي بشأن تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات حيث قام كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومحمـد أحمد البواردي، رئيس مجلس الإدارة، مركز الأمن الغذائي، أبوظبي، بالتوقيع على الاتفاقية في منصة الوزارة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية حكومة أبوظبي 2030 وحرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوحيد جهودهما المشتركة لتفعيل استراتيجية الأمن الغذائي واستمرار الإمدادات الغذائية للدولة من أجل تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاءٍ صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك الحالات الطارئة والأزمات.

وضع السياسات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بالأمن الغذائي، ووضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بما يعزز الأمن والتنوع الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني. وتحرص الوزارة على تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان».

وقال محمـد أحمد البواردي: «في إطار حرصنا على تعزيز جهود مركز الأمن الغذائي الرامية إلى تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاءٍ صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك الحالات الطارئة والأزمات، فإن مذكرة التفاهم التي توصلنا إليها مع وزارة التغير المناخي والبيئة ستساعدنا على القيام بذلك وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».