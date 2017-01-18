مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» للبحث والابتكار

أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مؤخراً مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» (DMVC) الذي يوفر منصة مهمة لتمكين جسور التواصل الفعال بين مكونات التجمع البحري بعيداً عن عوائق الزمان والمكان، فضلاً عن تعزيز انخراط المجتمع البحري العالمي بالنشاطات البحرية في دبي استناداً إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في تطوير التجمع البحري والتمكين والتوعية والمشاركة.

وتندرج الخطوة في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها السلطة البحرية لترجمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري في دبي»، الرامية إلى الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل ومتجدد في دبي، وذلك في نقلة نوعية لتعزيز تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري.

خطوة سبّاقة

وأوضح سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ إطلاق مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» «سيمثل خطوة سبّاقة باتجاه دعم جهود تحويل التجمع البحري المحلي في دبي إلى أحد التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، عملاً بالتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة.

إذ يستند نطاق عمل المبادرة المبتكرة إلى الترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى الخدمات البحرية عالمية المستوى في دبي، ما يسهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الواعدة التي تزخر بها دبي، علاوة على تفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي وصولاً إلى اقتصاد ما بعد النفط».

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «نتطلع بثقة حيال تجمع دبي البحري الافتراضي الذي يوفر منصة معرفية وتفاعلية داعمة للمساعي الوطنية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم بحلول العام 2021، كونه يستند إلى مزايا تفاعلية ذكية تمكن المستثمرين والرواد والمعنيين بالشأن البحري من الحصول على معلومات وافية وشاملة وموثوقية عن الخدمات والمبادرات والمزايا التنافسية لإمارة دبي، التي تسير قدماً باتجاه ترسيخ حضورها القوي على الخارطة الاقتصادية والتجارية والبحرية العالمية. ونلتزم من جانبنا بمواصلة العمل على ابتكار مبادرات نوعية مماثلة، انسجاماً مع توجهاتنا الاستراتيجية لبناء قطاع متجدد وآمن وقادر على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي ودولة الإمارات».

منصة معرفية وتفاعلية ذكية

يكتسب التجمع أهمية استراتيجية كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي، بما يواكب الخطوات السباقة التي تخطوها دبي للتحول إلى المدينة الأذكى عالمياً. وتتمثل أبرز الملامح المميزة للمبادرة الجديدة في أنها توفر منصة متكاملة للترويج للبحث والتطوير والابتكار البحري، تشمل بوابة معلوماتية ومعرفية شاملة للقطاع البحري.

بالإضافة إلى المركز الافتراضي البحري للابتكار والبحث والتطوير والتدريب، ومؤشر القطاع البحري، وتسهيل وصول وتفاعل اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري، الإقليمي والدولي، إلى محفظة متكاملة من الخدمات البحرية الذكية.