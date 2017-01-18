توقع اتفاقية تعاون مع جامعة كوريا

أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كوريا أمس عن توقيع اتفاقية تعاون بحثي لتطوير تقنيات تحلية مياه ذات كفاءة عالية في خفض استهلاك الطاقة. وبحضور يو سيونغ يونغ، نائب مدير المكتب الكوري لسياسات موارد المياه، قام بتوقيع الاتفاقية كل من البروفيسور سيونغكوان، رئيس الأبحاث في جامعة كوريا؛ وكيم بيونغ سو، رئيس الوكالة الكورية لتطوير تقنيات البنية التحتية (KAIA) ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»؛ والدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر.

وجرت مراسم التوقيع على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 كما شهدت المراسم حضور مسؤولين من الجامعتين بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين. وقالت الدكتورة بهجت اليوسف: «لعبت تحلية المياه على مدى عقود عديدة دوراً مهماً في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه العذبة في الإمارات. كما سيكون على الدولة خفض استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية في إطار مساعيها لتقوية دعائم الاستدامة. لذلك، فإن التمكن من تحلية المياه اعتماداً على الطاقة المتجددة وتقنيات موفرة للطاقة مكسب على كلا الصعيدين».