محمد بن زايد: الإمارات شريك فاعل لضمـــان أمن الطاقة في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأن الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية وشريكا فاعلا في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة تحرص على تنويع الطاقة وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة بما يضمن مستقبلا آمنا لأجيال الغد ويعزز النمو الاقتصادي.

وشهد سموه أمس افتتاح الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017» - وذلك بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن اجتماع قادة العالم وصناع القرار ورواد الاقتصاد والطاقة في أبوظبي للمشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هو دليل على أن دولة الإمارات ومن خلال التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها في مجال تطوير قطاع الطاقة والمياه محليا وإقليميا وعالميا باتت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي..

متطلعين إلى أن يسهم الحوار والنقاش خلال الأيام المقبلة في التقدم نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر لأجيال الحاضر والمستقبل.

وشهد حفل الافتتاح الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان والرئيس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا والرئيس هوارسيو كارتيس رئيس جمهورية البارغواي والرئيس فيليب فوجانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود وبوشبا كال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية.

كما شهد الافتتاح معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل.

الطاقة المتجددة والاستدامة

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات تلاه عرض فيلم عن الطاقة المتجددة والاستدامة، ثم ألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة كلمة ترحيبية. ثم ألقى الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان كلمة تقدم فيها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعوته للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».. موجها الشكر إلى دولة الإمارات على حسن الضيافة.. مشيدا بالإعداد الجيد للقمة العالمية لطاقة المستقبل.

وقال: أهنئكم في الذكرى العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل هذا الحدث الذي أصبح محطة رئيسية تواكب تطورات قطاع الطاقة المتجددة وجسدت هذه القمة الرؤية بعيدة المدى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» الذي تجمعنا هنا حكمته وبعد نظره.

وأضاف إن القرن الحادي والعشرين يجب أن يشهد سياسات ناجعة واتخاذ قرارات سياسية واضحة في مجال الطاقة مما سيحدد ليس فقط مستقبل قطاع الطاقة بل مستقبل الكوكب لآلاف السنين القادمة.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يدرك تماما حجم هذا التحدي ونرى ذلك واضحا من خلال الجهود التي تتخذها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكر أنه على جميع الدول التمعن في التأثير الذي تسببه النشاطات البشرية على البيئة والمناخ وأن على الدول الغنية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ودعم الدول النامية وتبادل المعرفة التقنية لتحقيق ذلك.

مصادر الطاقة المتجددة

وقال الرئيس نور سلطان نزار باييف «إن مصادر الطاقة المتجددة باتت اليوم مجدية اقتصاديا مقارنة مع المصادر التقليدية وعلينا تحقيق الاستفادة القصوى من ذلك فقد كانت تقنيات الطاقة المتجددة في الماضي حكرا على الدول الغنية أما اليوم فقد باتت متاحة للجميع في حال توفر المعرفة والخبرات التقنية اللازمة وآن الأوان للدول النامية لأن تحصل على هذه المعارف والخبرات للمضي قدما في نشر وتبني مصادر الطاقة النظيفة».

وقدم الرئيس الكازاخستاني - في ختام كلمته - تعازيه لشعب الإمارات وأسر شهداء الإنسانية الخمسة الذين قدموا أرواحهم خلال جهودهم الإنسانية في أفغانستان.. متمنيا النجاح للقمة وجميع الحضور والمشاركين.

من جهته رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر - في كلمته خلال حفل الافتتاح - بأصحاب السمو الشيوخ والرؤساء والوزراء وضيوف القمة.. وتوجه بالشكر إلى القيادة على رؤيتها ودعمها ورعايتها لقطاع الطاقة في الدولة.. موضحا المكانة المهمة لأسبوع أبوظبي للاستدامة.

تعزيز التنمية المستدامة

وقال الجابر لقد أصبح هذا الحدث العالمي على مدى العقد الماضي منصة أساسية ووجهة أولى للجهود الدولية الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة والدفع بها قدما من أجل الوصول إلى إجراءات عملية ملموسة يمكن تطبيقها على أرض الواقع..

مشيرا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تقدما ملحوظا في هذا القطاع وأصبحت الاستدامة اليوم من المواضيع المهمة على الأجندة العالمية حيث اجتمعت الدول المتقدمة والناشئة حول قضية مشتركة واحدة والأهم من ذلك أنها قدمت نظرة جديدة وتوازنا جديدا لمشهد الطاقة العالمي.

وأضاف إن دولة الإمارات تنظر إلى مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز على أنها تتمتع بعلاقة تكاملية تسهم في إعادة تشكيل اقتصاديات الطاقة وخصوصا في هذا الجزء من العالم.

وتابع: «لقد قادت منطقتنا على مدى 75 عاما قطاع الطاقة الهيدروكربونية واليوم نحن نوسع حضورنا ليشمل مختلف مصادر الطاقة.. وفي حين أن النفط والغاز سيستمران في تصدر الاقتصاد العالمي للعقود قادمة إلا أننا ندرك تماما مزايا تأمين مزيج متوازن من مصادر الطاقة.. فنحن في دولة الإمارات نولي أهمية كبيرة للموارد الهيدروكربونية..

وفي ذات الوقت نعمل على استثمار الفرص للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية معا لترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع لتعزيز النمو والارتقاء بالإنتاجية حيث يكمن هذا المبدأ في صميم استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050».

وأشار إلى أن اقتصادات الطاقة المتجددة قد وصلت اليوم إلى نقطة تحول مهمة فعلى مدى السنوات الخمس الماضية انخفضت تكلفة طاقة الرياح بمقدار الثلث في حين أن تكلفة الطاقة الشمسية قد انخفضت إلى أكثر من النصف وتشهد تناقصا مستمرا بمعدلات غير مسبوقة..

كما أنه ولأول مرة قدمت مشاريع الطاقة الشمسية غير المدعومة أسعارا تنافسية مقارنة بأي مصدر آخر للطاقة وبناء على أسس اقتصاديات السوق ازدادت الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة بما يؤمن قيمة أكبر.

الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي

وبين الدكتور سلطان الجابر أنه في حين تتميز الطاقة الشمسية بكفاءتها في ساعات الذروة يمتاز الغاز الطبيعي بقلة الانبعاثات الكربونية وانخفاض التكلفة مشكلا مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء..

مشيرا إلى أن المزج بين هذين المصدرين يشكل نجاحا ومكسبا اقتصاديا خاصة في منطقتنا التي تمتاز بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية فكلما ازدادت مشاريع الطاقة الشمسية سيتوفر لدينا المزيد من الموارد الهيدروكربونية بما يسهم في تعزيز قيمة المنتجات النفطية وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وأوضح أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بدأ بالفعل بموازنة معادلة الانبعاثات الكربونية وأننا لأول مرة في العصر الصناعي نشهد استقرارا وانخفاضا في الانبعاثات الكربونية في خطوة تعد ذات أبعاد تاريخية.

175

يستقطب «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام نحو 38 ألف مشارك من 175 دولة بمن فيهم 5 رؤساء دول وأكثر من 80 وزيرا و 880 شركة عارضة من 40 دولة حيث سيشاركون في الحوارات السياسية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي يستضيفها «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017».

دقيقة صمت

استهل معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر كلمته بدعوة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء دولة الإمارات الذين ضحوا بحياتهم خلال قيامهم بأعمال إنسانية في أفغانستان، مؤكدا أن تضحيتهم تثبت أن القيم التي تجمعنا أقوى بكثير من أية محاولة لتفريقنا.

ترجمة نتائج مؤتمر الأطراف إلى سياسات عملية واستثمارات

يبحث المشاركون في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كيفية ترجمة نتائج مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 22» إلى سياسات عملية واستثمارات وحلول تكنولوجية مبتكرة مع التركيز على تحديد إجراءات يمكن تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص.

ويعتبر «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أول حدث عالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة يقام بعد مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 22» التي انعقدت في مدينة مراكش المغربية نهاية العام الماضي.

ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الملتقى الأكبر حول الاستدامة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

ويناقش الحدث أهم القضايا العالمية الملحة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وتسريع اعتماد ونشر حلول الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة حول العالم ومواجهة تحديات المياه في المناطق الجافة وتشجيع الحوار بين الجهات المعنية على نطاق واسع لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة والمياه والبيئة إضافة إلى تمكين جيل الشباب ورواد الأعمال.

ويوفر «أسبوع أبوظبي للاستدامة» منصة رائدة لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف واتخاذ قرارات جريئة من شأنها أن تسرع من وتيرة تطوير ونشر الحلول المستدامة من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية للأجيال المقبلة ومواكبة النمو السكاني المتسارع في العالم. ويسلط الحدث في دورته الحالية الضوء على ريادة دولة الإمارات في معالجة مواضيع الاستدامة مثل الابتكار والأمن المائي..

كما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً دولياً للطاقة والتنمية المستدامة بجانب تركيزه هذا العام على سوقين يشهدان توجهاً متنامياً نحو نشر الطاقة المتجددة وهما سوقا المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند. ويوفر هذا الحدث العالمي منصة مثالية لنشر الوعي وتحفيز النقاش والعمل على إيجاد حلول فعالة لتحديات الاستدامة بما في ذلك كفاءة الطاقة والمحافظة على المياه وإعادة تدوير النفايات. وتعد «القمة العالمية لطاقة المستقبل» - التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة - أبرز حدث عالمي يعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة .

حيث تأتي في طليعة اللقاءات العالمية السنوية المكرسة للنهوض بطاقة المستقبل وكفاءة استهلاك الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة. وتجمع القمة قادة السياسة ورواد القطاعات الاستثمارية والمالية والأكاديمية والصناعية بهدف دفع عجلة الابتكار والحوار والفرص الاستثمارية والتجارية استجابة لزيادة الحاجة إلى الطاقة المستدامة.

Ⅶالدولة بقيادة خليفة ماضـية في ترسيخ مكانتها بقطاع الطاقة لرفع النمو الاقتصادي

Ⅶنحرص على تخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد

Ⅶالإمارات وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات قطاع الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً